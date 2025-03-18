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‘Baidu’ geri döndü: Çin yapay zeka tahtı için savaşa başladı!

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
18.03.2025 12:44
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Bir zamanlar Çin’in üretken yapay zeka alanında lideri olan teknoloji devi Baidu, kaybettiği konumunu yeniden ele geçirmek için yoğun bir çaba içinde. Pazar günü duyurulan iki yeni ücretsiz yapay zeka modeli, şirketin bu hedef doğrultusundaki son hamlesi olarak dikkat çekiyor. Detaylar haberimizde...

‘Baidu’ geri döndü: Çin yapay zeka tahtı için savaşa başladı!

Baidu’nun Pazar günü tanıttığı modeller, şirketin açık kaynaklı bir stratejiye geçiş planlarının da habercisi. İlk akıl yürütme odaklı modeli ERNIE X1, karmaşık sorunları insan benzeri bir şekilde çözmek için tasarlanmış bir büyük dil modeli olarak öne çıkıyor. Bu model, görevleri küçük parçalara bölerek birden fazla yaklaşımı değerlendiriyor ve kapsamlı bir yanıt üretiyor. Baidu, ERNIE X1’in Çinli rakip DeepSeek’in R1 modeliyle aynı performansı yarı fiyatına sunduğunu iddia ediyor. Ancak bu iddia, henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

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UZMAN GÖRÜŞLERİ: BAİDU YAKALAMA MODUNDA

Counterpoint Research’ün yapay zeka baş analisti Wei Sun, Baidu’nun yavaş inovasyon hızı ve piyasa dinamiklerini hafife alması nedeniyle “yakalama modunda” olduğunu vurguladı. Sun’a göre, şirketin gelecekteki rekabet gücü, yeni modellerin vaat ettiği performans ve maliyet avantajlarını sunup sunamayacağına bağlı. Öte yandan, Omdia’nın baş analisti Lian Jye Su, yeni modellerin Baidu’yu daha rekabetçi hale getirdiğini, ancak şirketin akıl yürütme modellerinde rakiplerinden geride kaldığını ifade etti.

BAİDU’NUN DÜŞÜŞÜ VE ERNİE’NİN GÖLGEDE KALMASI

Baidu, 2023’te Ernie botunu tanıtarak Çin’in ChatGPT benzeri ilk yapay zeka ürünlerinden birini piyasaya sürmüştü. Ancak başlangıçtaki ivme, yeni girişimlerin gölgesinde kayboldu. Constellation Research’ün kurucusu Ray Wang, Baidu’nun özel modeller geliştirmeye odaklanırken geri kaldığını ve hükümet baskılarından olumsuz etkilendiğini belirtti. Wang, “Düzenleyici saçmalıklar şirketin dikkatini dağıttı,” diyerek Baidu’nun yaşadığı zorlukları özetledi.

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ÇİN’İN YAPAY ZEKA YARIŞI

Çinli girişim DeepSeek’in Ocak ayında piyasaya sürdüğü düşük maliyetli R1 modeli, küresel yapay zeka yarışını sarsarak Çin ekosisteminde dönüşüm yaratmıştı. Baidu’nun yeni modelleri, bu rekabete yanıt olarak görülüyor.

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Şirket, ERNIE X1 ile daha güçlü anlama, planlama ve düşünme yetenekleri sunduğunu öne sürse de, uzmanlar Baidu’nun liderliği geri kazanmasının zaman alacağını düşünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çin yapay zeka ChatGPT DeepSeek
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