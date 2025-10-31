Bakan Abdülkadir Uraloğlu duyurdu: Türkiye'nin 14. hava kampüsü açıldı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivas Divriği’de Türkiye’nin 14. hava kampüsünü hizmete açtı. Bakan Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada Türk havacılığının öncüsü Nuri Demirağ’ın mirasıyla gökyüzüne uzanan “Divriği Hava Kampüsü”nün açılış törenini gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Zamanın, çağın en değerli hazinesi olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, hızla akan yaşamın ritminde, ulaşımın sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda medeniyet göstergesi ve kalkınma dinamosu olduğunu söyledi.

“ÜLKEMİZ, 4 SAATLİK UÇUŞ MESAFESİYLE 67 ÜLKEYE ERİŞİM SAĞLAYAN EŞSİZ BİR KONUMDA YER ALIYOR”

Havacılığın ise bu dinamizmin en güçlü temsilcisi olarak, insanları, kültürleri ve ekonomileri birbirine bağlayan bir köprü olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Ülkemiz, Asya, Avrupa ve Afrika’nın kesişim noktasında, 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkeye erişim sağlayan eşsiz bir konumda yer alıyor. Bu stratejik ve avantajlı konumu, son 23 yılda hayata geçirdiğimiz cesur ve vizyoner politikalarla birleştirerek, Türkiye’yi havacılıkta dünyanın parlayan yıldızı haline getirdik çok şükür.”

“2002’DE 26 OLAN AKTİF HAVALİMANI SAYIMIZI 58’E ÇIKARDIK”

2002 yılından itibaren yürüttükleri hava ulaşım politikaları ve faaliyetleriyle Türkiye’yi havacılık alanında dünya arenasının parlayan yıldızı haline getirdiklerini de vurgulayan Bakan Uraloğlu, “2002’de 26 olan aktif havalimanı sayımızı en son Çukurova Uluslararası Havalimanımızı da açarak 58’e çıkardık. O yıllarda; Adıyaman, Batman, Bursa Yenişehir, Çanakkale, Sabiha Gökçen Havalimanları gibi sivil havacılığa açık olmayan 16 pasif durumdaki havalimanımızı çağın gerektirdiği şekilde yenileyip sivil havacılığa açtık.” şeklinde konuştu.

“HER YIL ORTALAMA 1,4 HAVALİMANINI HİZMETE AÇARAK, GÖKYÜZÜNDE SINIR TANIMAYAN BİR TÜRKİYE İNŞA ETTİK”

Uraloğlu ayrıca, İstanbul, Rize-Artvin, Ordu-Giresun, Yüksekova Selahaddin Eyyubi, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı gibi 16 yeni havalimanını daha sivil havacılığa kazandırdıklarını vurguladı. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yani her yıl ortalama 1,4 havalimanını hizmete açarak, gökyüzünde sınır tanımayan bir ülke inşa ettik. Burada da durmayacağız. İnşa çalışmaları devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarımızla aktif havalimanı sayımızı 60’a çıkaracağız. Yine, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ‘Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak’ hedefiyle ülkemizi; dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden birine dönüştürdük. 50 ülkede 60 nokta olan dış hat nokta sayımızı da 132 ülkede 355 noktaya yükselttik. 4 saatlik uçuşla 67 ülkeye ulaşıyoruz ama sınırlarımız Güney Amerika’dan Avustralya’ya ulaşıyor.”

Uraloğlu, hava Ulaştırma Anlaşması yaptıkları ülke sayısını da 81’den 175’e ulaştırdıklarını belirterek Türkiye’nin bu alanda dünyada en çok hava ulaştırma anlaşması bulunan ülkelerin başında geldiğini söyledi. Uraloğlu, “193 ICAO üyesinin tamamıyla hava ulaşım anlaşması imzalamayı hedefliyoruz.” dedi.

“ HAVA KAMPÜSLERİMİZLE AMATÖR VE SPORTİF HAVACILIKTA TÜRKİYE’DE YENİ BİR DÖNEMİ BAŞLATTIK”

Havacılığın, yalnızca ticari uçuşlar ya da uluslararası bağlantılarla sınırlı bir alan olarak görülmemesi gerektiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, “Aslında bu alan, yediden yetmişe herkesin hayallerini gökyüzüne taşıyan, tutkuyla şekillenen bir yaşam biçimi. Amatör ve sportif havacılık, bu sektörün ruhunu ateşleyen, gençlerimizin ufkunu genişleten ve geleceğin havacılarını yetiştiren bir mihenk taşıdır. İşte bu nedenle, hava kampüslerimizle amatör ve sportif havacılıkta Türkiye’de yeni bir dönemi başlattık.” şeklinde konuştu.

“DİVRİĞİ HAVA KAMPÜSÜ’NÜN AÇILIŞIYLA HAVA KAMPÜSÜ BULUNAN İL SAYIMIZI İSE 12’YE YÜKSELTİYORUZ”

Havacılığa ilgi duyan vatandaşları daha geniş imkânlarla buluşturduklarını belirten Uraloğlu, “Antalya’dan Tekirdağ’a, Eskişehir’den Samsun’a, Konya’dan Sakarya’ya, Çanakkale’den Muş’a, Denizli’den Ardahan’a ve İzmir’e 11 ilde faaliyet gösteren 13 hava kampüsümüzle amatör ve sportif havacılığın gelişimine katkı sağlıyoruz. Bugün bu sayıyı Divriği Hava Kampüsü’nün açılışıyla 14’e, hava kampüsü bulunan il sayımızı ise 12’ye yükseltiyoruz. Bu, aynı zamanda; havacılık tutkusunu Anadolu’nun dört bir yanına taşıma kararlılığımızın bir göstergesidir. İnşallah önümüzdeki dönemde; Niğde, Aksaray, Gaziantep, Kocaeli ve Batı Antalya’da planladığımız yeni hava kampüsleriyle, hava kampüsü vizyonumuzu adım adım ileri taşıyacağız.” dedi.

HAVA KAMPÜSLER, AFET YÖNETİMİ AÇISINDAN STRATEJİK DEĞERE SAHİP

Bu vizyonun sadece vatandaşların hayallerini değil; Türkiye’nin güvenliğini ve kriz yönetim kapasitesini de gökyüzüne taşıdığını söyleyen Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Çünkü hava kampüslerimiz, afet yönetimi açısından da stratejik değere de sahip. Bu alanlar; deprem sonrasında hızlı müdahale, sel felaketlerinde mahsur kalan köylere acil gıda ve ilaç ulaştırması, orman yangınlarında havadan söndürme ekiplerinin koordinasyonu, arama-kurtarma timlerinin dakikalar içinde bölgeye intikali gibi kritik senaryolarda hayat kurtaran altyapılar da olacak. Bu yönüyle hava kampüsleri; ülkemizin sivil havacılık kapasitesini güçlendirmenin ötesinde, kriz anlarında altın değerinde bir hızlı müdahale ağı oluşturuyor. Biliyoruz ki bir doğal afet olduğunda her dakika hatta her saniye bir hayat demek. Bu nedenle deprem, sel ve orman yangını gibi afet riski yüksek bölgelerden gelen hava kampüs taleplerine öncelik veriyoruz.”

“BU KAMPÜS, TÜRKİYE’NİN İLK İLÇE HAVAALANININ YENİDEN HAYAT BULMUŞ HALİDİR”

Yalnızca yeni bir hava kampüsü açmadıklarına dikkati çeken Bakan Uraloğlu, “Aynı zamanda Türk havacılığının köklerine, cesaretine ve vizyonuna selam duruyoruz. Çünkü bu kampüs, Sivas Divriğili, büyük sanayici ve vatansever Nuri Demirağ’ın 84 yıl önce, 1936 yılında yapımına başlayıp 1941’de tamamladığı Türkiye’nin ilk ilçe havaalanının yeniden hayat bulmuş halidir.” dedi.

Nuri Demirağ’ın yalnızca uçak fabrikaları kuran, tayyareler üreten, pilotlar yetiştiren bir öncü değil; aynı zamanda “gökleri fethetmek” ülküsüyle Anadolu’nun her köşesine havacılık ruhunu taşıyan bir idealist olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, “Divriği’ye kazandırdığı bu havaalanı, onun memleket sevgisinin, girişimciliğinin ve geleceğe olan inancının somut bir nişanesidir. Bugün, onun başlattığı bu mirası, modern hava kampüsü olarak yeniden açıyor; Nuri Demirağ’ın hayalini, bugünün teknolojisi ve vizyonuyla gökyüzüne taşıyoruz. Onun azmi, cesareti ve vatanperverliği, bize her daim ilham kaynağı olmaya devam edecek.” açıklamasında bulundu.

1180 METRE UZUNLUĞUNDA VE 20 METRE GENİŞLİĞİNDE BETON PİST, 8 ADET PARKLAMA ALANI

Divriği Hava Kampüsü hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, “1180 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde beton pisti, 8 adet parklama alanıyla; azami kalkış ağırlığı 5700 kilogramın altında olan sabit kanatlı hava araçları ile dikey iniş ve kalkış yapabilen insanlı veya insansız hava araçları için tasarlandı. Görerek Uçuş Kuralları kapsamında pilot sorumluluğunda faaliyet gösterecek bu kampüs, amatör ve sportif havacılık tutkunlarına eşsiz bir deneyim alanı olarak hizmet sunacak. Bu kampüs, sadece bir pist ya da uçuş alanı değil; aynı zamanda bir kültür merkezi, bir buluşma noktası da olacak.” diye konuştu.

Divriği Hava Kampüsü’nün, yalnızca bir altyapı projesi değil; kadim ilçenin tarihine, kültürüne ve geleceğine adanmış bir miras olduğunu da söyleyen Bakan Uraloğlu, “Burası, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde parlayan Ulu Camii ve Darüşşifası’nın gölgesinde, Çaltı Çayı’nın serin sularıyla kucaklaşan, tarihi mahallelerinin otantik dokusunu taşıyan bir medeniyetin yeni sembolü olacak. Bu kampüs, gençlerimizin hayallerini gökyüzüne taşıyacak, Divriği’nin yöresel lezzetleriyle ruhları ısıtan misafirperverliğini havacılık tutkunlarıyla buluşturacak ve bu güzel ilçemizi turizmin, kültürün ve havacılığın merkezi haline getirecek. Gökyüzüne uzanan bu kapı, Türkiye’nin havacılıkta parlayan yıldızını daha da ışıldatacaktır.” dedi.