Bakan Bak'tan Erdoğan'a Rize'de coşkulu destek: "Gazze'nin sesi, Türkiye seninle gurur duyuyor"

Rize'de gerçekleştirilen toplu açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik coşkulu övgüleriyle dikkat çekti. Bakan Bak'ın "Tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır" sözleri törene damga vurdu.

Bakan Bak'tan Erdoğan'a Rize'de coşkulu destek: "Gazze'nin sesi, Türkiye seninle gurur duyuyor"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'deki toplu açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yaptığı övgülerle gündeme oturdu. Bak'ın sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Rize'deki toplu açılış töreni, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yaptığı konuşmayla adeta bir mitinge dönüştü. Bakan Bak, kürsüye çıkarak yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin spor altyapısında kat ettiği mesafeye vurgu yaptı. "Stadyumlarıyla, salonlarıyla, yüzme havuzlarıyla beraber spor devrimi olan, spor ülkesi Türkiye var sizin zatı devletleriniz sayesinde," diyen Bakan Bak, son dönemde basketbol ve voleybol takımlarının uluslararası alanda elde ettiği başarılara da değinerek, bu başarıların Erdoğan'ın vizyonu sayesinde gerçekleştiğini belirtti. Ancak Bakan Bak'ın konuşmasının en çok dikkat çeken kısmı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze konusundaki tutumuna yönelik övgüleri oldu. Bak, "Gazze'nin sesini tüm dünyaya duyuran lider, Recep Tayyip Erdoğan seninle gurur duyuyoruz," ifadelerini kullanarak Erdoğan'ın uluslararası arenadaki liderliğine vurgu yaptı. Bakanın, "Kaçkar Dağları gibi arkandayız. Durmak yok, yola devam diyorum. Tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır. Dünya sana düşman olsa da Rize senden yanadır, Türkiye senden yanadır. Yolun sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan," şeklindeki sözleri, törende bulunanlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Bakan Bak'ın bu sözleri, kısa sürede sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı, Bak'ın konuşmasını desteklerken, bazıları ise eleştirel yorumlarda bulundu. Ancak genel olarak, Bakan Bak'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bu güçlü desteği, Rize'deki törenin en çok konuşulan konularından biri oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın Rize'deki toplu açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yaptığı coşkulu konuşma, hem törene katılanlar hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gördü. Bak'ın Erdoğan'ın liderliğine ve Gazze konusundaki duruşuna yaptığı vurgu, törene damga vuran anlardan biri olarak kayıtlara geçti. Bu olay, siyasi arenada ve kamuoyunda tartışmalara yol açarken, Bakan Bak'ın Erdoğan'a olan sarsılmaz desteğini bir kez daha gözler önüne serdi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Osman Aşkın Bak
