Bakan Bak’tan milli atıcılar için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fransa'da düzenlenen 2025 Avrupa Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Şampiyonası'nda 10 madalya kazanan milli atıcıları yayımladığı mesajla tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fransa’da düzenlenen 2025 Avrupa Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Şampiyonası’nda 10 madalya kazanan milli atıcıları yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakan Bak tebrik mesajında, "Fransa’nın Chateauroux kentinde düzenlenen 2025 Avrupa Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Şampiyonası’nda mücadele eden milli sporcularımız büyük başarı elde etti. Şampiyonada 4’ü altın, 3’ü gümüş ve 3’ü bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazanan sporcularımızın her birini canı gönülden tebrik ediyorum. Elde ettikleri madalyalarla ülkemizi gururlandıran sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı
