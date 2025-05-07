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Bakan Bolat İngiltere’de MÜSİAD üyelerini kabul etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi temaslarda bulunmak üzere İngiltere’nin başkenti Londra’ya gitti. Bolat, Londra temasları çerçevesinde Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği’nde MÜSİAD üyelerini kabul etti.

Bakan Bolat İngiltere’de MÜSİAD üyelerini kabul etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Londra ziyaretimiz çerçevesinde Büyükelçiliğimizde MÜSİAD Londra üyelerini kabul ettik. Görüşmemizde, Birleşik Krallık’ta faaliyet yürüten iş insanlarımızın çalışmalarını, iş birliği alanlarını, gelecekte Türkiye ile Birleşik Krallık arasında atılabilecek ortak adımlara yönelik iş dünyamızın beklentilerini ele aldık. Türkiye ile Birleşik Krallık arasında ticaret köprüsü olan başta MÜSİAD olmak üzere iş dünyamızın tüm kesimlerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği tarafından düzenlenen ve Birleşik Krallık’ta yaşayan Türk vatandaşları ile iş insanlarının yer aldığı resepsiyona da katıldı. Bolat resepsiyonla ilgili açıklamasında, “Londra’da Büyükelçiliğimiz tarafından düzenlenen ve Birleşik Krallık’ta yaşayan vatandaşlarımız ile iş dünyamızın katıldığı resepsiyona katıldık. Türkiye-Birleşik Krallık İş Forumu öncesi gerçekleştirdiğimiz buluşma, iş insanlarımızın talep ve beklentilerini dinleme, Türkiye-Birleşik Krallık arasındaki iş birliği potansiyelini değerlendirme fırsatı sundu. Ev sahiplikleri için Büyükelçimiz Osman Koray Ertaş ve elçilik çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Ticaret Bakanı Bolat, Londra’daki temasları kapsamında Yunus Emre Enstitüsü Kültür Merkezi’ndeki bir sergiye katıldı. Bakan Bolat, sosyal medya hesabından sergiyle ilgili, “Londra ziyaretimiz çerçevesinde Yunus Emre Enstitüsü Kültür Merkezimiz ev sahipliğinde Albayrak Grubu tarafından düzenlenen, “Ruha Şifa Hüsn-ü Hat Sergisi”nin açılışını gerçekleştirdik. Kur’an-ı Kerim’de yer alan, ruha şifa olan ayet-i kerimelerin, çeşitli kelam-ı kibar örneklerini hat sanatıyla buluşturan sergi, İslam sanatları özelinde de farklı bakış açıları sunuyor. Bu değerli sergiyi düzenleyen Albayrak Grubuna ve ev sahiplikleri için Yunus Emre Enstitümüze çok teşekkür ediyorum” değerlendirmesinde bulundu. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ömer bolat
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