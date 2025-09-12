HABER

Bakan Bolat’a tescilli Buldan bezinden üretilen gömlek hediye edildi

Denizli’de ihracatın yılları ödül törenine katılan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’a, doğal klima özelliği nedeniyle tescillenen Buldan bezinden üretilen gömlek hediye edildi.

Bir dizi ziyaret için Denizli’ye gelen Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’a, AK Parti Buldan İlçe Başkanı Ömer Özbay tarafından Buldan bezinden üretilmiş gömlek hediye edildi. Denizli İl Başkanlığı makamında Ticaret Bakanı Bolat’a Buldan bezinden üretilen gömleği takdim eden İlçe Başkanı Ömer Özbay, gömleğin doğal klima özelliğine sahip olduğuna dikkat çekti. Bu yönüyle coğrafi işaret tesciliyle üretim yapıldığını vurgulayan Özbay, Bakan Bolat’a tamamen organik doğal pamuk ipliğinden imal edilen gömleği, güzel günlerde giymesi temennisinde bulundu.

