Bakan Bolat’a tescilli Buldan bezinden üretilen gömlek hediye edildi

Bir dizi ziyaret için Denizli’ye gelen Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’a, AK Parti Buldan İlçe Başkanı Ömer Özbay tarafından Buldan bezinden üretilmiş gömlek hediye edildi. Denizli İl Başkanlığı makamında Ticaret Bakanı Bolat’a Buldan bezinden üretilen gömleği takdim eden İlçe Başkanı Ömer Özbay, gömleğin doğal klima özelliğine sahip olduğuna dikkat çekti. Bu yönüyle coğrafi işaret tesciliyle üretim yapıldığını vurgulayan Özbay, Bakan Bolat’a tamamen organik doğal pamuk ipliğinden imal edilen gömleği, güzel günlerde giymesi temennisinde bulundu.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır