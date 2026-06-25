Bakan Çiftçi açıkladı: Türkiye’de yasal kalış hakkına sahip yabancı sayısı belli oldu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD Başkanlığı’nın çalışmalarına ilişkin son verileri paylaştı. Gölbaşı Vilayetler Evi’nde düzenlenen toplantıda milletvekillerine bilgi veren Çiftçi; göç, sınır güvenliği, deprem yardımları ve insani yardım faaliyetleriyle ilgili rakamları açıkladı.

YASAL KALIŞ HAKKI OLAN YABANCI SAYISI AÇIKLANDI

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“AK Parti Grup Başkan Vekilimiz Sayın Abdulhamit Gül ve kıymetli milletvekillerimizle Gölbaşı Vilayetler Evi’nde düzenlenen Milletvekilleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda; Göç İdaresi Başkanlığımızın ve AFAD Başkanlığımızın yürüttüğü çalışmaları kapsamlı şekilde paylaştık.

Ülkemizde yasal kalış hakkına sahip 3 milyon 632 bin 64 yabancı bulunuyor. Bunların 2 milyon 264 bin 983’ünü geçici koruma altındaki Suriyeliler oluşturuyor. 2016-2026 yılları arasında 1 milyon 425 bin kişi, gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde ülkesine döndü.

“SINIR GÜVENLİĞİ İÇİN 1329 KİLOMETRELİK DUVAR”

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelemizi sınırlarımızda, şehirlerimizde ve Mavi Vatan’ımızda kararlılıkla sürdürüyoruz.

Sınırlarımızı korumak için bugüne kadar bin 329 kilometrelik güvenlik duvarını tamamladık, 110 kilometrelik bölümde ise çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sınırlarımızı; elektro-optik kuleler, termal kameralar, gözetleme kuleleri, gözetleme araçları ve insansız hava araçlarıyla gece gündüz koruyoruz.

Sahil Güvenlik Komutanlığımız da 4 bin 500 kilometrelik kıyı şeridimizde 323 yüzen unsuru ve 23 hava aracıyla kıyı ve sınır güvenliğimizi sağlıyor.

“DEPREM BÖLGESİNE 175 MİLYAR LİRALIK KAYNAK”

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından düzenlenen kampanyalarda yaklaşık 147 milyar 735 milyon lira bağış toplandı ve bu kaynağın 137 milyar lirası kullanıldı. Kira destek ödemeleri, destek ödemeleri, taşınma yardımları ve aile yakınlarına vefattan kaynaklanan yardımlar dâhil olmak üzere afetzede kardeşlerimize yaklaşık 175 milyar lira kaynak aktarıldı.

AFAD Başkanlığımız yalnızca ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanında mazlumun ve mağdurun yanında olmaya devam ediyor. Bugüne kadar 5 kıtada 84 ülke ve topluluğa insani yardım ulaştırdık.

“FİLİSTİN’E 109 BİN TON İNSANİ YARDIM”

Filistinli kardeşlerimize ise toplam 109 bin 332 ton insani yardım malzemesi gönderdik. Siyonist İsrail yönetiminin insani yardımları engellemesine rağmen Gazze’yi ve Filistinli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız.

Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; sınırlarımızın güvenliğini korumaya, düzensiz göçle mücadele etmeye, afetlerin yaralarını sarmaya ve nerede bir mazlum varsa devletimizin merhamet elini oraya ulaştırmaya devam edeceğiz.”