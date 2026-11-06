HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakan Çiftçi'den Fatma Betül Sayan Kaya ve fon açıklaması: "Fon soruşturmasının sembol isimlerden biriydi”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, fon soruşturması kapsamında tutuklanan eski bakanlardan Fatma Betül Kaya Sayan'la ilgili olarak, "Bugünkü tutuklamayı da biliyoruz, fon soruşturmasının sembol isimlerden biriydi. Bu konunun sonuna kadar gidileceğini ve mağduriyetlerin giderileceğini ve yapanların yanına kar kalmayacağını söyleyebilirim" dedi. Bakan Çiftçi soruşturma kapsamında tutuklanan kişi sayısını da açıkladı.

Bakan Çiftçi'den Fatma Betül Sayan Kaya ve fon açıklaması: "Fon soruşturmasının sembol isimlerden biriydi”
Mustafa Fidan

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, fon soruşturması, sokak çeteleri ile mücadele, okullarda alınan güvenlik önlemleri başta olmak üzere gündeme dair tüm açıklamalarda bulundu.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN FON SORUŞTURMASI AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, tv100 ekranlarında fon soruşturması ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Sermaye piyasalarında manipülasyon iddiaları üzerine başlatılan fon soruşturması kapsamında tutuklanan Fatma Betül Kaya Sayan hakkında da konuşan Bakan Çiftçi, "Fon soruşturmasının sembol isimlerden biriydi” ifadesini kullandı.

Bakan Çiftçi den Fatma Betül Sayan Kaya ve fon açıklaması: "Fon soruşturmasının sembol isimlerden biriydi” 1

"KİM HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİYSE O KİŞİLERİN YANINA KAR KALMAYACAK"

Bakan Çifçi, şunları söyledi;

"Cumhurbaşkanımız sürecin başından beri bu konuyu yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanımızın başkanlık ettiği bazı toplantılarda da bulundum. Bu konuda talimatı oldukça net. Kim bu işe girdiyse, haksız kazanç elde ettiyse, o kişilerin bunun yanına kar kalmayacağı, haksız kazanç sağlayan kişilerden tutarların alınıp mağdur kişilere ödeneceği yönünde açıklaması vardı.

Konuyla ilgili Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Devlet Denetleme Kurulu'na da konuyla ilgili görev verilmiş durumda. Bunların dışında Adalet Bakanlığımızın da konuyla ilgilli soruşturmaları var.

Bakan Çiftçi den Fatma Betül Sayan Kaya ve fon açıklaması: "Fon soruşturmasının sembol isimlerden biriydi” 2

TUTUKLANANLARIN SAYISINI AÇIKLADI

Rakamları da sizlerle paylaşayım. Şimdiye kadar 433 şüpheli şahıstan 112'si tutuklandı. 186'sı hakkında adli kontrolle serbest bırakılma var. 38 firari için de yakalama kararı çıkartılmış durumda. 359 gerçek ve 111 tüzel kişinin de mal varlıklarına blokaj konuldu. Cumhurbaşkanımız zaten ifade etti.

Hiçbir şekilde bütçeden harcama yapılmadan mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin net bir talimatı var.

Bakan Çiftçi den Fatma Betül Sayan Kaya ve fon açıklaması: "Fon soruşturmasının sembol isimlerden biriydi” 3

"SEMBOL İSİMLERDEN BİRİYDİ... KİMSENİN YANINA KAR KALMAYACAK"

Bugünkü tutuklamayı da biliyoruz, fon soruşturmasının sembol isimlerden biriydi.

Bu konunun sonuna kadar gidileceğini ve mağduriyetlerin giderileceğini ve yapanların yanına kar kalmayacağını söyleyebilirim.

"DEVLETİMİZ HER ZAMAN 18 YAŞINDA"

Devletimiz her zaman 18 yaşında. Ben 30 yıllık kamu görevlisiyim. Hiçbir zaman yapanın yaptığı yanına kar kalmamıştır. Yarına kalmıştır ama yanına kalmamıştır. Sorumlular önünde sonunda hesabını verecek.

Bakan Çiftçi den Fatma Betül Sayan Kaya ve fon açıklaması: "Fon soruşturmasının sembol isimlerden biriydi” 4

AFYONKARAHİSAR'DAKİ SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDENLERE RAHMET DİLEDİ

Dün Afyon'da malesef üzücü bir hadise yaşadık. 8 vatandaşımız hayatını kaybetti. Saldırgan kısa süre içerisinde güvenlik güçlerimiz tarafından yapılan takiple yakalandı. Öncelikle saldırada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Çok üzüldüğümü ifade etmek istiyorum."

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çanakkale'de korkunç olay! Yanarak hayatlarını kaybettilerÇanakkale'de korkunç olay! Yanarak hayatlarını kaybettiler
Bir ilde alarm verildi: Kar kalınlığı 20 cm'yi bulacakBir ilde alarm verildi: Kar kalınlığı 20 cm'yi bulacak

Anahtar Kelimeler:
Fatma Betül Sayan Kaya Mustafa Çiftçi fon soruşturması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! İşte hakkındaki suçlamalar

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! İşte hakkındaki suçlamalar

Saldırganın görüntüsü ortaya çıktı! Katil sağ olarak yakalandı

Saldırganın görüntüsü ortaya çıktı! Katil sağ olarak yakalandı

(Özet) Celtic - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Celtic - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Derin dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu! 'Gecelikle gelmiş'

Derin dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu! 'Gecelikle gelmiş'

Benzinden sonra motorine indirim geliyor! Tarih belli oldu

Benzinden sonra motorine indirim geliyor! Tarih belli oldu

Emeklilerle ilgili yeni çalışma! Bakan Şimşek duyurdu: Yaş ve prim öne çıkacak

Emeklilerle ilgili yeni çalışma! Bakan Şimşek duyurdu: Yaş ve prim öne çıkacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.