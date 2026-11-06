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Çanakkale'de korkunç olay! Yanarak hayatlarını kaybettiler

Çanakkale'de feci bir kaza meydana geldi. Tır ve otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada tır sürücüsü yaralanırken, otomobilde bulunan iki kişi yanarak hayatını kaybetti.

Çanakkale'de korkunç olay! Yanarak hayatlarını kaybettiler
Recep Demircan

Kaza saat 18.30 sıralarında Çan ilçesine bağlı Paşaköy yakınlarında bir benzin istasyonu önünde meydana geldi. İddiaya göre, tır ile çarpışan ve plakası öğrenilemeyen otomobilin ilk olarak kaza yerinden 3 kilometre geride başka bir otomobil ile maddi hasarlı kazaya karıştığı ileri sürüldü. Olay yerinden kaçan otomobil 3 kilometre sonra benzin istasyonu önünde Çanakkale'den Çan'a seyir halinde olan T.B'nin kullandığı tır ile kafa kafaya çarpıştı.

Çanakkale de korkunç olay! Yanarak hayatlarını kaybettiler 1

HAYATLARINI KAYBETTİLER

Kazanın ardından ortalık savaş alanına dönerken, tırla çarpışan otomobil ise alev topuna döndü. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Benzin istasyonunda bulunan vatandaşlar ise yangın tüpleri ile otomobildeki alevleri söndürmek için müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yanan otomobil söndürüldü. Yapılan incelemede yangın sırasında otomobil içinde bulunan 2 kişinin feci şekilde hayatını kaybettiği tespit edildi. Tır şoförü T.B. ise yaralı olarak Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çanakkale de korkunç olay! Yanarak hayatlarını kaybettiler 2

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin ardından cenazeler Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırılacak. Ölen 2 kişinin kimlikleri ise yapılacak otopsi sonrası belli olacak.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale
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