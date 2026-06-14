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Bakan Çiftçi’den şehit olan polis için taziye mesajı

Bakan Çiftçi, Muğla’nın Menteşe ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Tayfun Baş için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Çiftçi’den şehit olan polis için taziye mesajı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Tayfun Baş’ın silahlı saldırıda şehit olması dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Tayfun Baş, alınan ihbar üzerine gittiği olay yerinde şüpheli şahsın ateş etmesi sonucu yaralanmış; kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi’den şehit olan polis için taziye mesajı 1

Bakan Çiftçi’den şehit olan polis için taziye mesajı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
şehit
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