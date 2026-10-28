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Bakan Çiftçi duyurdu: Van'daki kazada polis memuru Tayfun Akalan şehit oldu

Van'da meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Mustafa Akalan'ın şehadet haberi Ankara'daki babaevine ulaştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada başsağlığında bulundu.

Bakan Çiftçi duyurdu: Van'daki kazada polis memuru Tayfun Akalan şehit oldu

Van Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Tayfun Akalan, meydana gelen trafik kazası sonucu şehit oldu.

Bakan Çiftçi duyurdu: Van daki kazada polis memuru Tayfun Akalan şehit oldu 1

KAZADA YARALANMIŞTI: POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

Şehit haberi Ankara'nın Altındağ ilçesindeki babaevine ulaştı. Acı haberin ardından Akalan ailesinin evinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatılarak, taziye çadırı kuruldu. Mahallede Kur'an-ı Kerim okutulurken, aile yakınları, Akalan'ın arkadaşları ve vatandaşlar aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Çiftçi duyurdu: Van daki kazada polis memuru Tayfun Akalan şehit oldu 2

BAKAN ÇİFTÇİ PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise yayımladığı taziye mesajında, "Van Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Tayfun Akalan, meydana gelen trafik kazasında yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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şehit polis Van
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