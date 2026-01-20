Bakan Fidan'dan Suriye açıklaması: "18 Ocak mutabakatını destekliyoruz"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'de yaşananlar kapsamında değerlendirmelerde bulundu. 18 Ocak mutabakatıyla ilgili olarak açıklamada bulunan Bakan Fidan, "10 Mart mutabakatını nasıl desteklediysek, 18 Ocak mutabakatını da destekliyoruz. Esas itibariyle bizim baktığımız konu bir mutabakat olması. Suriye'deki tarafların kendi iradesiyle bir mutabakatı kabullendikten sonra Türkiye olarak belli konularda rezervimiz olsa da aslında bir kenara bırakıp ortak mutabakatı desteklemeyi öncelikli politika olarak tercih ediyoruz" dedi.

"KÜRT KARDEŞLERİMİZİN HAKKININ VERİLMİŞ OLMASI DA ÖNEMLİ"

18 Ocak mutabakatının kıymetli olduğunu düşündüğünü aktaran Bakan Fidan, "Hayata geçirilmesi gerekli fedakarlıkların yapılması fevkalade önemli. Onun hemen öncesinde Şara tarafından çıkarılan kararname ile Esad döneminde belli konularda mahrum edilmiş Kürt kardeşlerimizin hakkının verilmiş olması da önemli" şeklinde konuştu.