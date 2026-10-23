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Bakan Fidan’dan Libya mesajı: “Kalıcı çözüme yakınız”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya’da tüm tarafları kapsayan bir süreç başlattıklarını belirterek kalıcı çözüme yaklaşıldığı mesajını verdi. Gazze’deki insani yıkıma da dikkat çeken Fidan, dünyada ateşkes ihlallerinin rutin hale geldiğini söyledi.

Bakan Fidan’dan Libya mesajı: “Kalıcı çözüme yakınız”
Mehmet Hazar Gönüllü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı’nın açılışında konuştu. Küresel çatışmaların insani bilançosuna dikkat çeken Fidan, Libya’da hem doğudaki hem batıdaki taraflarla ve uluslararası ortaklarla diyaloğun sürdüğünü belirtti.

"LİBYA'DA KALICI ÇÖZÜM" VURGUSU

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

  • Libya’da kalıcı çözüme yakınız. Libya ile tüm tarafları kapsayan bir süreç başlattık. Libya’daki çözümün Libyalılar tarafından sahiplenilmesi ve ülke içindeki diyaloğa dayanması gerekiyor. Türkiye, sonuç odaklı bir diyalog için Libya’nın doğusu ve batısının yanı sıra uluslararası ortaklarla temaslarını sürdürüyor.

"HER 12 DAKİKADA BİR, BİR SİVİL SİLAHLI ÇATIŞMADA HAYATINI KAYBEDİYOR"

  • Birleşmiş Milletler tahminlerine göre dünya nüfusunun dörtte biri çatışma bölgelerinde yaşıyor. Her 12 dakikada bir, bir sivil silahlı çatışmada hayatını kaybediyor. Dünya genelinde zorla yerinden edilen insanların sayısı 100 milyonu aşıyor. Bugünkü insani ıstırabın görüntüsü hiçbir yerde Filistin’de olduğu kadar görünür olmadı.

"İSRAİL ULUSLARARASI SİSTEME GÜVENİ AZALTIYOR"

  • Filistin'deki soykırım devam ediyor ve cezasızlıkla karşılanıyor. İsrail kuvvetlerinin her gün ateşkesi ihlal etmesi, uluslararası sisteme olan güveni azaltıyor.
  • İnsani yardım politikaları ve özellikle çocukların korunması önceliğimiz olmalı.
  • Bu anlaşmazlığın adil bir siyasi çözümle çözülebileceğini bir kez daha belirtmek istiyorum. Çatışmaların barışçıl yollarla ve diyalogla çözülmesi her zamankinden daha gerekli.
  • Değişimi barışa ve refaha doğru yönlendirmek için üç temel ilke bizi yönlendirmeli: samimi diyalog, sürdürülebilir arabuluculuk ve stratejik sahiplik.

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Anahtar Kelimeler:
Hakan Fidan
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