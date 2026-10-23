Çorum'da korkunç kaza! Bowling makinesinin çarptığı genç kadın hayatını kaybetti

Olay, Çorum'da bulunan bir çocuk oyun alanının bowling bölümünde yaşandı. Salonda çalışan 28 yaşındaki Melike Yeter, sistemde meydana gelen arıza nedeniyle mekanizmaya müdahale etmeye çalıştı.
Bu sırada, labutları düzenleyen mekanizmanın çarpması sonucu 28 yaşındaki Melike Yeter yaralandı. Genç kadın, ailesi ve iş yeri sahipleri tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.
Yerel kaynaklarda yer alan bilgilere göre, Yeter buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otopside, Yeter'in karaciğer yırtılmasına bağlı iç kanama nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.
Melike Yeter'in cenazesi dün öğle namazına müteakip Akşemseddin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta son yolculuğuna uğurlandı.
Ölümünde ihmaller olduğu değerlendirilen genç kızın vefatının ardından iş yeri sahibi gözaltına alındı, öte yandan hastanede acil servis doktorları hakkında soruşturma başlatıldı.
Ayrıca yürek burkan bir detay daha ortaya çıktı. Yeter'in 3 ay önce nişanlandığı öğrenildi.
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