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Çorum'da korkunç kaza! Bowling makinesinin çarptığı genç kadın hayatını kaybetti

Çorum'da 28 yaşındaki Melike Yeter, çalıştığı bowling salonunda arıza yapan mekanizmaya müdahale etti. Bu sırada mekanizma sert bir şekilde Yeter'e çarptı. Yeter, hastanede hayatını kaybederken, ihmal şüphesi üzerin soruşturma başlatıldı. İş yeri sahibi gözaltına alındı, acil servis doktorları hakkında soruşturma başlatıldı. Vefat eten Yeter dün toprağa verilirken, genç kızın 3 ay önce nişanlandığı ortaya çıktı.

Çorum'da korkunç kaza! Bowling makinesinin çarptığı genç kadın hayatını kaybetti
Melih Kadir Yılmaz

Olay, Çorum'da bulunan bir çocuk oyun alanının bowling bölümünde yaşandı. Salonda çalışan 28 yaşındaki Melike Yeter, sistemde meydana gelen arıza nedeniyle mekanizmaya müdahale etmeye çalıştı.

MEKANİZMA ÇARPINCA YARALANDI

Bu sırada, labutları düzenleyen mekanizmanın çarpması sonucu 28 yaşındaki Melike Yeter yaralandı. Genç kadın, ailesi ve iş yeri sahipleri tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Çorum da korkunç kaza! Bowling makinesinin çarptığı genç kadın hayatını kaybetti 1

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yerel kaynaklarda yer alan bilgilere göre, Yeter buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otopside, Yeter'in karaciğer yırtılmasına bağlı iç kanama nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Çorum da korkunç kaza! Bowling makinesinin çarptığı genç kadın hayatını kaybetti 2

DÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Melike Yeter'in cenazesi dün öğle namazına müteakip Akşemseddin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta son yolculuğuna uğurlandı.

'İHMAL' ŞÜPHESİ! İŞ YERİ SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI, ACİL SERVİS DOKTORLARI HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ölümünde ihmaller olduğu değerlendirilen genç kızın vefatının ardından iş yeri sahibi gözaltına alındı, öte yandan hastanede acil servis doktorları hakkında soruşturma başlatıldı.

Ayrıca yürek burkan bir detay daha ortaya çıktı. Yeter'in 3 ay önce nişanlandığı öğrenildi.

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