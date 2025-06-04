Bakan Fidan'dan YPG sorusuna yanıt! "Perde gerisinde çok fazla şey var..."

Bakan Fidan TRT Haber'de gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Suriye'de 10 Mart'ta imzalanan Entegrasyon Anlaşması sonrası güncel durumla ilgili olarak "Şu anda yani martta yaptıkları anlaşmadan sonra pratikte çok fazla bir şey olmadı açıkçası. Yani görünürde ama perde gerisinde çok fazla şey var." ifadelerinde bulundu.

İSTANBUL'DAKİ LİDERLER ZİRVESİ

Fidan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana pozisyonunun aynı olduğunu ve bölgede savaş istemediğini belirterek, 1 milyondan fazla insanın ölümü ve yaralanmasıyla, büyük şehirlerin yok olmasıyla ve bölge ekonomisinin "felç olmasıyla" sonuçlanan bir savaşla karşı karşıya olunduğunu ifade etti.

Savaşın neredeyse dördüncü yılına döndüğüne işaret eden Fidan, "Sadece iki ülke yok, iki ülkenin arkasındaki diğer ülkeler de aslında saf almış durumda. Bu daha küresel bir savaşa dönüşüyor. Biz baştan itibaren bu savaşın durdurulmasıyla ilgili çabamızı ortaya koyarken tam da bu nedenden dolayı. Bu iki ülkenin savaşı değil, bu iki ülke arkasında saf tutan ülkelerin savaşıyla beraber küresel yayılma riski olacak bir savaş olacak." diye konuştu.

Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taraflara sık sık barış çağrısında bulunduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Anlaşması, Mart 2022'deki görüşmeler ve esir takası gibi girişimleri olduğunu hatırlattı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesiyle ateşkes çağrısı olduğunu ve tarafların niyetlerini ortaya koyduğunu aktaran Fidan, Türkiye'nin arabuluculuk birikimini ve tecrübesini kullanarak çalışmaları başlattığını ve tarafların ilk kez 16 Mayıs'ta İstanbul'da bir araya geldiğini anlattı.

SURİYE HAKKINDA

Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının, Suriye'nin yeni dönemini nasıl şekillendireceğine dair soruya yanıt veren Fidan, Esed rejiminin ardından "yıkılmış, mahvolmuş, yerle yeksan olmuş, dünyayla bağlantısının kesildiği" bir Suriye'nin olduğunu vurguladı.

Fidan, "Şimdi tabii yanı başımızda bu kadar yarası olan, bu kadar enfeksiyona açık bir ülkeyi rehabilite etmek hem siyasal manada hem ekonomik manada hem güvenlik manasında çok profesyonel, koordineli, çok paydaşlı bir çalışma gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Bu konuda Ankara'da birçok toplantı yapıldığını kaydeden Fidan, ayrıca bölge ülkeleri ve bölge dışı ülkelerle de toplantılar yapıldığını söyledi.

Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderler diplomasisi açısından yaptığı faaliyetlerin önemli olduğunu kaydetti.

Suriye'ye yaptırımların kaldırılmasının getireceği faydaya dikkati çeken Fidan, "Şu anda bunun inanılmaz bir getirisi olacak. Ön verilerini görmeye başladık." dedi.

Fidan, Suriye'de yeni yönetimle uluslararası bankacılık sistemi, yatırım, temel hizmetler ve ekonomi gibi alanlarda gelişmeler yaşandığına işaret ederek ayrıca birkaç gün önce de ABD, Katar, Suriye ve Türk şirketlerinin katılımıyla çok büyük bir enerji ihalesinin gerçekleştiğini söyledi.

Beklentilerine değinen Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi bizim bundan sonraki beklentimiz ülkenin yeniden imarı meselesi, altyapının ayağa kaldırılması, temel hizmetlerin verilmesi ve buna mukabil göç etmek durumunda kalmış Suriyeli kardeşlerimizin kendi ülkelerine dönmeye başlaması. Döndükçe nüfus artıyor, nüfus arttıkça ekonomi daha da canlanıyor ve inşallah yanı başımızda gerçekten artık hayatın tekrar yerine oturduğu normal bir Suriye ile beraber olmanın keyfini yaşayacağız."

YPG SORUSUNA YANITI GÜNDEM OLDU

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile Suriye hükümeti arasında 10 Mart'ta imzalanan Entegrasyon Anlaşması'nın ardından sahadaki mevcut durumun sorulması üzerine Fidan, "Şu anda yani martta yaptıkları anlaşmadan sonra pratikte çok fazla bir şey olmadı açıkçası. Yani görünürde ama perde gerisinde çok fazla şey var." diye konuştu.

Bakan Fidan, ABD'nin telkinleri ve çalışmaları, Suriye'nin bir altyapı ve kurumsallaşma geliştirmesi ve buna yönelik adımlar atmaya başlaması, Türkiye'de olan gelişmeler olmak üzere bu üçlü perspektifin giderek daha koordine olduğunu belirterek "Şam, Ankara ve Washington arasındaki görüş birlikteliğini daha da sağlayıp bu belayı inşallah sıkıntısız bir şekilde aşmanın yolunu bulacağız, ona doğru gidiyoruz." değerlendirmesini yaptı.