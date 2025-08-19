Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze’de devam eden ateşkes görüşmeleri ile bölgedeki insani durumu iyileştirmeye yönelik çabalar ele alındı.

(AA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır