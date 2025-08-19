Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
19.08.2025 15:02
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze’de devam eden ateşkes görüşmeleri ile bölgedeki insani durumu iyileştirmeye yönelik çabalar ele alındı.
