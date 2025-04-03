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Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak

03.04.2025 11:29
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak.

Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında yalnızca NATO müttefiklerinin katılımıyla resmi çalışma öğle yemeği formatında düzenlenecek Kuzey Atlantik Konseyi oturumuna katılacak. Fidan, NATO Dışişleri Bakanları aile fotoğrafında yer alacak. Ardından NATO’nun Asya-Pasifik bölgesindeki Ortakları Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın katılımıyla düzenlenecek Kuzey Atlantik Konseyi oturumuna katılacak. Bakan Fidan, oturumu takiben resmi çalışma akşam yemeği formatında düzenlenecek NATO-Ukrayna Konseyi oturumuna katılacak.

Bakan Fidan’ın bugün için planlanan ikili görüşmeleri arasında, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna yer alıyor.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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NATO Hakan Fidan
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