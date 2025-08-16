HABER

Bakan Fidan, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması amacıyla yapılan çalışmalar ve bu çerçevede ABD ve Rusya devlet başkanları tarafından Alaska’da gerçekleştirilen toplantı ele alındı.

ALASKA'DAKİ ZİRVE ELE ALINDI

Bakan Fidan, Alaska’da başlayan sürecin Ukrayna’nın da katılımıyla kalıcı barışa ulaşmasının temenni edildiğini, Türkiye’nin üzerine düşen katkıyı vermeye hazır olduğunu belirtti.

16 Ağustos 2025
