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Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma ve yaşanan gerilimin muhtemel küresel ve bölgesel yansımaları ele alındı.

Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü!
Cansu Akalp

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma ve yaşanan gerilimin muhtemel küresel ve bölgesel yansımaları ele alındı.

Bakan Fidan, gelişmelerin endişe verici olduğunu belirterek, çatışmaların sona ermesi ve İran’ın nükleer faaliyetleriyle ilgili anlaşmazlığın çözümü için tek yolun diplomasi olduğunu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Hakan Fidan dışişleri bakanı
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