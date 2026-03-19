Bakan Fidan, "Savaşın müsebbibi İsrail'dir" dedi, İran'ın Katar'a saldırılarını kınadı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'a yönelik ABD ve İsrail saldırıyla başlayan ve bölge ülkelere de sıçrayan savaşla ilgili, "Bölgemizi eşi benzeri görülmemiş bir krizin içine çeken bu savaşın müsebbibi malumunuz İsrail'dir" dedi. Bakan Fidan, İran'ın Katar'a yönelik füzeli ve dronlu saldırılarının da kınandığını dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha’da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenlendi.

BAKAN FİDAN'DAN İRAN'A KATAR KINAMASI

Dışişleri Bakanı Fidan İran’dan Katar'ın çeşitli noktalarına fırlatılan balistik füzelerle ilgil, "Sivil altyapıya ve halka yapılan saldırıyı kınıyor ve reddediyoruz. Türkiye Katar'ın yandadır, yanında olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

"SAVAŞIN MÜSEBBİBİ İSRAİL'DİR"

Dışişleri Bakanı Fidan ayrıca, "Bölgemizi eşi benzeri görülmemiş bir krizin içine çeken bu savaşın müsebbibi malumunuz İsrail'dir" dedi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

