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Bakan Fidan 'Silahsız her duruşu kabul etmeye hazırız' diyerek açıkladı! 'Şu ana kadar ne yapıldıysa o olur”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak’ın UTV kanalına verdiği röportajda, PKK’ya yapılan silah bırakma çağrısını yineledi. Fidan, örgütün kendi liderinin talebi doğrultusunda kongre toplayarak kendini feshetmesi ve silahları bırakması halinde, Türkiye, Irak, Suriye ve bölge halklarının bundan fayda sağlayacağını belirtti. İsrail’in Suriye’de izlediği politikanın kendi güvenliğine hizmet etmediğini ifade eden Fidan, bu yaklaşımın ters tepeceğini söyledi.

Bakan Fidan 'Silahsız her duruşu kabul etmeye hazırız' diyerek açıkladı! 'Şu ana kadar ne yapıldıysa o olur”
Begüm Özkaynak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, UTV kanalına verdiği demeçte, PKK’nın silah bırakması durumunda bölge halklarının istifade edeceğini söyledi. Fidan ayrıca, İsrail’in Suriye’de uyguladığı politikanın provokatif olduğunu ve güvenliğine katkı sağlamadığını ifade etti.

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"SİLAHSIZ DURUŞU KABULLENMEYE HAZIRIZ"

Bakan Fidan açıklamalarında şu ifadeleri kullandı;

'Yapılan son çağrı sonrası umuyoruz, diliyoruz, istiyoruz bu çağrıya kulak verilir ve örgüt tıpkı kendi liderinin talep ettiği gibi kongreyi toplar, kendini feshetme ve silahları bırakma kararı alır. Bunu yaparsa hem Irak'ta hem Türkiye'de hem Suriye'de, hem Kürtler hem de bölge halkları gerçekten büyük istifade eder. Bir terör unsuru kendisini başka bir yapıya evirmiş olur. Şimdi şunu anlaması lazım örgütün: Hem Irak hem Suriye hem Türkiye – bizler silahsız bütün duruşları kabullenmeye hazırız ama bir silahlı terör tedhişi ortada olduğu zaman kimse buna müsaade edemez. Benim inancım ve dileğim o ki inşallah bu yapılır. Ama olmazsa, şu ana kadar ne yapıldıysa bundan sonra o olur, ama ben yakında bir gelişme bekliyorum açıkçası.'

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"İSRAİL'İN POLİTİKASI TERS TEPECEK"

Bakan Fidan ayrıca, "İsrail bu konuda niyet okumaları yapıyor. Yani İsrail'in Suriye'de şu anda izlediği politika bir provokasyon politikası. Kendi güvenliğine de hizmet eden bir politika değil açıkçası, stratejik ve güvenlik değerlendirmesiyle söylüyorum. Yani taktik düzeyde bazı şeyleri hallediyor olması, stratejik düzlemde kendisi için yarattığı daha büyük tehdidi değiştirmiyor. Böyle bir realite var ama şu an İsrail'deki zihin başka türlü çalışıyor. Aslında Şara'nın, dediğim gibi, bölge ülkelerinin hiçbiri için bir tehdit oluşturmamaya yönelik politikası İsrail'i de içeriyor. Bence İsrail kendisiyle ilgili bir güvenlik sorunu algılıyorsa, bir devletin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bağımsız saygı duyacak şekilde bununla ilgili parametreleri söylemeli. Aksi takdirde, “Ben niyet okudum, şimdi değil ama belki 15 yıl sonra bunlar bana tehdit olurlar. Ben o zaman gidip oraları işgal edeyim, buradan da böyle yapayım”. O zaman bir başkası da gelir sana bunu yapar. Dolayısıyla, bence bunu profesyonel bir şekilde halletmek gerekiyor. İsrail'in burada daha sorumlu davranması önemli. İşgal politikası tamamıyla İsrail'in güvenliğine olmayan bir politika. Ters tepecek bir politika. Suriye'yi daha da istikrarsızlaştırma yapısı olan bir politika." açıklamalarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
suriye pkk Türkiye Irak Hakan Fidan silah dışişleri bakanı
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