Bakan Fidan, Sırbistan Devlet Bakanı Zukorliç ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan Adalet ve Uzlaşı Partisi Genel Başkanı ve Sırbistan Bölgesel İşbirliği ve Sosyal İstikrardan Sorumlu Devlet Bakanı Usame Zukorliç ile görüştü.
19.09.2025 18:30
+
Yorum Yap
+
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan Adalet ve Uzlaşı Partisi Genel Başkanı ve Sırbistan Bölgesel İşbirliği ve Sosyal İstikrardan Sorumlu Devlet Bakanı Usame Zukorliç ile Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum