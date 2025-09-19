HABER

Bakan Fidan, Sırbistan Devlet Bakanı Zukorliç ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan Adalet ve Uzlaşı Partisi Genel Başkanı ve Sırbistan Bölgesel İşbirliği ve Sosyal İstikrardan Sorumlu Devlet Bakanı Usame Zukorliç ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan Adalet ve Uzlaşı Partisi Genel Başkanı ve Sırbistan Bölgesel İşbirliği ve Sosyal İstikrardan Sorumlu Devlet Bakanı Usame Zukorliç ile Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

19 Eylül 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Sırbistan Hakan Fidan
