Bakan Fidan, Suudi mevkidaşı Ferhan Al Suud ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi’nin ikinci toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan’a geldi. Fidan, Riyad’daki toplantı çerçevesinde Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüştü. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır