Bakan Fidan, Suudi mevkidaşı Ferhan Al Suud ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, başkent Riyad’da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir araya geldi.
18.05.2025 14:33
+
Yorum Yap
+
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi’nin ikinci toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan’a geldi. Fidan, Riyad’daki toplantı çerçevesinde Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüştü. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum