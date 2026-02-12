Bakan Göktaş: "Oyunları kapatmak, toptan yasaklamak gibi bir gündemimiz yok"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da katılımıyla dün TÜBİTAK Feza Gürsey Konferans Salonu'nda düzenlenen Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı (GCIP) Türkiye 2025 Hızlandırıcı Programı Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, çocuklara ve gençlere daha güvenli bir dijital ortam sunmayı amaçlayan sosyal medya düzenlemesine değindi.

"OYUNLARI KAPATMAK, TOPTAN YASAKLAMAK GİBİ BİR GÜNDEMİMİZ YOK"

AA'da yer alan habere göre, Bakan Göktaş, artık sosyal medyanın yalnızca bir iletişim aracı değil, çocukların psikososyal gelişimini doğrudan etkileyen güçlü bir ekosistem haline geldiğine, bugün birçok ülkenin, çocukları dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklerden korumak için ciddi ve kapsamlı tedbirler aldığına dikkati çekti.

Göktaş, ülkelerine özgü, dengeli ve uygulanabilir bir model geliştirmek amacıyla bir yılı aşkın süredir yoğun bir çalışma yürüttüklerini, bu kapsamda küresel örnekleri, özellikle İngiltere ve Avustralya'daki gelişmiş düzenlemeleri detaylı şekilde incelediklerini belirtti.

"15 YAŞ ALTINA YÖNELİK BİR SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİNİN GEREKLİ VE ELZEM OLDUĞU KANAATİNE VARDIK"

Sivil toplum kuruluşlarıyla, sosyal medya platformlarının temsilcileriyle, ailelerle, çocuklarla düzenli istişareler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, 15 yaş altına yönelik bir sosyal medya düzenlemesinin gerekli ve elzem olduğu kanaatine vardık. Nitekim benzer şekilde pek çok ülke de bu alanda somut adımlar atmaya başlamış durumda. Fakat gençler son zamanlarda şu soruyu soruyor: 'Oyunları yasaklayacak mısınız?' Buradan genç kardeşlerime bunu açık ve net şekilde söyleyeyim, hayır. Oyunları kapatmak, toptan yasaklamak gibi bir gündemimiz yok. Ancak bazı çevrelerin bilinçli şekilde kamuoyunda yanlış bir algı oluşturmaya çalıştığını görüyoruz. Bu dezenformasyona teslim olmayacağız. "

Göktaş, Türkiye'de faaliyet gösteren yurt dışı kaynaklı oyun platformlarında, ulaşılabilir bir yasal temsilciyle kullanıcı haklarını koruyan bir sisteme geçmek istediklerini, oyunların hangi yaş grubuna uygun olduğunun önceden derecelendirilerek sunulmasını da önemsediklerini ifade etti.

Bir sorunla karşılaşıldığında, muhatabı belli, süreci hızlı ve sonuç alıcı bir düzen kurulmasını istediklerini aktaran Göktaş, "Bazı çevrelerin bu hassas konuyu 'yasak geliyor' diye sunmasını doğru bulmuyoruz. Gençlerin kaygıları üzerinden algı oluşturulmasına da izin vermeyeceğiz." dedi.

Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır