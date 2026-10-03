Bakan Göktaş: 'TEKNOFEST ailelerin yeri'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Şanlıurfa’da TEKNOFEST Güneydoğu alanını ziyaret ederek, bakanlığının standını inceledi. Burada açıklamalarda bulunan Göktaş, festivalin paydaşları olduklarını ifade ederek, çok gururlu olduklarını söyledi.

Bakan Göktaş, “Biz de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bu festivalin paydaşıyız. ‘Bütün mutlu aileler birbirine benzer’ adlı sergimiz ile buradayız. Bir yandan bakanlığımız standı var. Devlet korumasındaki çocuklarımızda yarışmalara katılıyor. Biz çok gururluyuz çünkü çocuklarımız uzun süre boyunca bu festivale hazırlanıyorlar. Çocuklarımızın sadece teknolojiyi tüketen değil, aynı zamanda üreten ve bunun bir parçası olmalarını çok önemsiyoruz. Şanlıurfa aynı zamanda ailelerin kalabalık olduğu ve genç nüfusun en fazla olduğu il. Dolayısıyla burada 7’den 70’e bütün vatandaşların bir araya geldiği, aileleri ile zaman geçirdiği bir festival alanı olması oldukça kıymetli. Milli savunma sistemlerinden tutun yerel teknolojilerimizin yer aldığı bu fuar aslında bizi gururlandırıyor. Burada 14 farklı atölye ve yarışma var. 3 gündür süren bu festivalde herkesin ailece güzel zaman geçirdiğini biliyoruz” dedi.

‘TEKNOLOJİNİN ÇOCUKLARIN FAYDASINA OLACAK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ’

Bakan Göktaş, teknolojinin çocukların faydasına oluşturacak çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, “Aile, kadın engelli ve çocuklarımız ile ilgili bakanlık olarak yürüttüğümüz hizmetlerimizi hem de dijital dönüşümdeki yerimizi ele alan bir standımız da oldu. Bu sadece Türkiye’de değil, dünyada ve bölgede önemli hizmetler sunan bir fuar. TEKNOFEST artık 7’den 70’e her vatandaşımızın gururla zaman geçirebileceği milli değerlerimize sahip çıkıldığı ve aynı zamanda teknoloji alanından nereden geldiğimizin ve nereye gittiğimizin çok net bir şekilde gösteren bir alan. Çocuklarımız burada yerinde görüp, yerinde test edebiliyorlar. Aynı zamanda kendi yeteneklerini de burada keşfedebiliyorlar. Dijitalleşmenin arttığı bir dönemdeyiz. Teknolojinin arttığı bir dönemdeyiz. Teknolojiyi çocuklarımızın faydasına oluşturacak şekilde bu çalışmaları yürütüyoruz. Burada çocuklarımız tasarım halinden itibaren teknoloji ile buluşuyor. Onu da üretmenin bir parçası haline geliyor. Devlet korumasındaki çocuklarımız ile biz en baştan itibaren sürecin içerisine alıyoruz. Çocukları yeteneklerine göre çeşitli sanatsal dijital teknoloji ve sportif faaliyetlere yönlendiriyoruz. Bizden de 3 takım bu sene TEKNOFEST’te yarıştı” diye konuştu.

‘İNŞALLAH UZAY BİLİMİNE MERAK SALACAKLAR’

TEKNOFEST’in ailelerin buluşma yeri olduğunu da kaydeden Bakan Göktaş, sözlerini şöyle tamamladı:

“Alanlar tıklım tıklım herkes heyecanla buraya geliyor. Birçok ilden vatandaşımız akın akın burada. Cumhurbaşkanımız bugün buraya ziyaret gerçekleştirecek ve Şanlıurfa’nın Şehir Hastanesi’nin bugün açılışı gerçekleştirilecek. En önemlisi gerçekten TEKNOFEST ailelerin yeri. İnşallah buradan çıkan pek çok çocuk geleceğin mühendisleri, doktorları ve mimarları olacak. İnşallah uzay bilimine merak salacaklar. Bunu buradan hissediyoruz."

Kaynak: DHA