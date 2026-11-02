Bakan Göktaş, Tuzla Belediyesi Gündüz Bakımevi'nin açılışına katıldı

Bakan Göktaş, Tuzla'da gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Evliya Çelebi Mahallesi'ndeki Tuzla Belediyesi Eczacı Melahat Oğuzbeyi Gündüz Bakımevi'nin açılış törenine katıldı.

Burada konuşan Göktaş, çocuk seslerinin yükseleceği bir yuvanın açılışında bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Tuzla'nın bugün Bakanlık onaylı ilk gündüz bakımevine kavuştuğunu ifade eden Göktaş, "Bu yuva çocuklarımızın oyunla, sevgiyle, merakla büyüyeceği sıcacık bir dünya olacak. Ailelerimiz ise evlatlarını gönül rahatlığıyla güvenli ortamlara emanet edecek. Bu güzel eseri Tuzla'mıza kazandıran başta Belediye Başkanı'mız Eren Ali Bingöl olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Göktaş, bakımevinin hayırlı olmasını dileyerek, çocukluğun bir insanın bütün hayatına yön veren dönem olduğunu, ilk kelime, ilk adım ve ilk arkadaşlıkların bu yıllarda filizlendiğini söyledi.

Kendine güvenin de bu yıllarda kök saldığını dile getiren Göktaş, "Merak, öğrenme sevgisi, paylaşmayı bilmek bu yıllarda şekillenir. Bilim de bunu söylüyor, hayat da. Erken yaşta verilen her emeğin karşılığı bir ömür boyu devam eder. Bu yüzden biz erken çocukluğu bir bakım meselesi olarak görmüyoruz. Erken çocukluk, bir gelecek meselesidir." dedi.

Göktaş, bu inançla 27 Haziran'da çok önemli bir adım attıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kamu kurumlarımızın ve belediyelerimizin açtığı kreş ve gündüz bakımevlerini ilk kez müstakil bir yönetmelikle düzenledik. Bu düzenlemenin merkezinde tek bir önceliğimiz var, çocuklarımızın güvenliği, sağlıklı ortamlarda büyümesi. Artık kamuda da özelde de belediyede de aynı standart geçerlidir. Aynı özen, aynı denetim, aynı güvence. Bu düzenleme, ülkemizin dört bir yanında başlattığımız kreş seferberliğinin en güçlü adımlarından biridir. Bakanlık olarak bu kuruluşların açılışından işleyişine kadar her aşamada rehberlik ediyor, süreci yakından takip ediyoruz. Şu anda 25 ilimizde 345 belediye kreşi ve gündüz bakımevinin başvuru ve inceleme süreci devam ediyor."

Tuzla Belediyesinin yeni düzenlemenin ardından çocuklar için bakımevi açan ilk kurumlardan biri olduğunu kaydeden Göktaş, bunun, Tuzla'nın çocuklarına verdiği değerin en somut göstergesi olduğunu dile getirdi.

Bu bakımevinin Tuzla'nın 155 evladına yuva olacağını, çocukların burada oyunla öğreneceklerini ve sevgiyle büyüyeceklerini belirten Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir yandan yabancı dille tanışacaklar, sporla güçlenecekler. Özellikle sağlık paketleri, kalori hesabı yapılarak çocuklarımızın nasıl beslenmesi gerektiğine dikkat edilmesi gerçekten çok özenle çalışılmış bir model. Bu yuva yalnızca çocuklarımız için değil, ailelerimiz için de kuruldu. Bu yuva anne ve babalarımızın da en büyük destekçisi olacak. Ebeveynler evlatlarını sevgi dolu bir ortamda gönül rahatlığıyla bırakmanın mutluluğunu yaşayacak."

Göktaş, Aile ve Nüfus On Yılı'na adım atarken bir söz verdiklerini dile getirerek, "Ailelerimize destek olacak, çocuklarımıza hayatın en güzel başlangıcını sunacağız. Bugün bu sözün Tuzla'daki karşılığını hep birlikte görüyoruz. Bu yuvanın kapısından girecek her çocuğumuzun neşesi daim, hayalleri gerçek olsun. Yolları açık, bahtları güzel olsun. Ailelerimiz, evlatlarını güvenli ellere emanet etmenin huzurunu yaşasın." diye konuştu.

Eczacı Melahat Oğuzbeyi Gündüz Bakımevi'nin Tuzlalılara hayırlı olmasını dileyen Göktaş, emeği geçenlere teşekkür etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, bakımevinin hayırlara vesile olmasını dileyerek, "İstanbul'umuz büyük bir şehir, her alanda, her kurumun, herkesin desteğine ihtiyacımız var. Başta belediye başkanımız olmak üzere, hayırseverimize, destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Gül, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bize sağladığı imkanla, Sayın Bakan'ımızın öncülüğünde İstanbul'umuzda 100 tane kreş yapacağız. Bunun bazıları başladı, bazıları başlayacak. Şimdi belediye başkanımızı dinlerken 5 tane hedefinin olduğunu gördük ve mutlu olduk. İstanbul'umuzda belediyenin yaptıklarına da ihtiyacımız var, bizim yapacaklarımıza da şehirlerin ihtiyacı var. Ama neyi yaparsak yapalım, bunun kayıtlı, ruhsatlı ve bir sistem içerisinde yapılması lazım. Kıymetli başkanımızın bu hedefine destek olmak için eğer uygun arsalar varsa, biz de bu gündüz bakımevlerinden 3 tanesine hemen başlayabiliriz."

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl de "Bizim belediyecilik anlayışımız sadece fiziki mekanları imar etmekten ibaret değildir. Biz şehri imar edip geliştirirken aynı zamanda toplumun, ailenin, bireylerin ve çocuklarımızın gelişimine katkıda bulunmamız gerektiğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Belediyecilik ve toplumsal bakış açılarının temelinde emanet bilincinin yattığını söyleyen Bingöl, "Biz yönettiğimiz bu şehri ve bu şehrin çocuklarını mukaddes birer emanet olarak görüyoruz. İşte bu yüzden bu bakımevini yalnızca çocuklarımızın günlerini geçireceği bir mekan olarak görmüyoruz. Biz burayı çocuklarımızın oyun oynarken öğreneceği, merak edip keşfedeceği, köklü değerlerimizle harmanlanarak kendini ifade edeceği ve en önemlisi kendilerini güvende, değerli hissedecekleri sıcak bir yuva olarak tasarladık." ifadelerini kullandı.

Bingöl, "Maddi durumu ne olursa olsun, her bir evladımızın hayata eşit fırsatlarda hazırlanması, en kaliteli eğitime ulaşması bizim toplumsal adalet anlayışımızın gereğidir. Çocuklarımızın bugününe yapılan yatırım, güçlü yarınlarımızın en büyük sigortasıdır. Tuzla Belediyesi olarak ruhsatlandırılan ilk bakımevinin açılmasının gururunu yaşıyoruz." dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ise gündüz bakımevinin hayırlı olmasını dileyerek, "Eğer çocuklar mutluysa, ülke, dünya güvenli demektir. Maalesef her coğrafyada çocuklar mutlu değil. Gazze'de 21 bin çocuk hunharca siyonist İsrail tarafından katledildi. İstiyoruz ki çocuklar mutlu olsun, parklarda koşsun, annelerin babaların gözü dışarıda kalmasın. Elhamdülillah bizim ülkemizde huzur var. İstiyoruz ki bu huzur bütün dünyaya yayılsın, bunun için de mücadele veriyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Eczacı Melahat Oğuzbeyi Gündüz Bakımevi, yapılan dualarla açıldı.

Bakan Göktaş, açılışın ardından beraberindekilerle bakımevini gezdi.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır