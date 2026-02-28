HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakan Göktaş’tan '28 Şubat' mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 28 Şubat'ın yıl dönümü mesajında, “28 Şubat’ın görünmeyen yaralarını, sessiz mağduriyetlerini ve zihnimizde kalan izlerini unutmadık, unutmuyoruz” dedi.

Bakan Göktaş’tan '28 Şubat' mesajı

Bakan Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "28 Şubat’ın görünmeyen yaralarını, sessiz mağduriyetlerini ve zihnimizde kalan izlerini unutmadık, unutmuyoruz. O dönemde engellenen, hayatları kısıtlanmak istenen binlerce kadın ve onların yanında duranlar hala hafızalarımızda. Bugün, inançlarımızla ve farklılıklarımızla özgürce bir arada olabiliyorsak bunları unutmadığımız içindir. ‘Bin yıl sürecek’ denilen 28 Şubat’a son veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Kimsenin eğitim hakkıyla kimliği arasında kalmadığı, kimsenin hayallerinin yarım bırakılmadığı yarınlar için çalışmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İncirlik Hava Üssü'nün görüntülerinin yayınlanmasına soruşturma; 2 gözaltıİncirlik Hava Üssü'nün görüntülerinin yayınlanmasına soruşturma; 2 gözaltı
Dışişleri'nden Orta Doğu'daki gerilimle ilgili açıklama!Dışişleri'nden Orta Doğu'daki gerilimle ilgili açıklama!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
aile ve sosyal hizmetler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltında

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltında

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.