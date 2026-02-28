Bakan Göktaş’tan '28 Şubat' mesajı

Bakan Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "28 Şubat’ın görünmeyen yaralarını, sessiz mağduriyetlerini ve zihnimizde kalan izlerini unutmadık, unutmuyoruz. O dönemde engellenen, hayatları kısıtlanmak istenen binlerce kadın ve onların yanında duranlar hala hafızalarımızda. Bugün, inançlarımızla ve farklılıklarımızla özgürce bir arada olabiliyorsak bunları unutmadığımız içindir. ‘Bin yıl sürecek’ denilen 28 Şubat’a son veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Kimsenin eğitim hakkıyla kimliği arasında kalmadığı, kimsenin hayallerinin yarım bırakılmadığı yarınlar için çalışmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA