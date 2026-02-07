HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakan Güler, belgesel gösterimine katıldı

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin İHA-SİHA teknolojisine erişmesinde öncülük eden merhum Özdemir Bayraktar anısına hazırlanan belgeselin gösterimine katıldı.

Bakan Güler, belgesel gösterimine katıldı

'Özdemir Bayraktar Belgeseli: Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti' adıyla yayımlanan belgeseli Bakan Yaşar Güler’in beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile izledi. Bakan Güler, belgesel dolayısıyla merhum Özdemir Bayraktar’ın oğulları Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar’ı tebrik etti.

Bakan Güler, belgesel gösterimine katıldı 1
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karlara bata çıka Palandöken’de kuşlar için yem bıraktılarKarlara bata çıka Palandöken’de kuşlar için yem bıraktılar
Malatya’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralıMalatya’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Yaşar Güler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Kante, Guendouzi ve Cherif Fenerbahçe’nin Avrupa kadrosunda

Kante, Guendouzi ve Cherif Fenerbahçe’nin Avrupa kadrosunda

Nagehan Alçı Habertürk'ten kovuldu mu? "Tazminatımı alıp..."

Nagehan Alçı Habertürk'ten kovuldu mu? "Tazminatımı alıp..."

İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi

İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.