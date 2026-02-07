Bakan Güler, belgesel gösterimine katıldı

'Özdemir Bayraktar Belgeseli: Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti' adıyla yayımlanan belgeseli Bakan Yaşar Güler’in beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile izledi. Bakan Güler, belgesel dolayısıyla merhum Özdemir Bayraktar’ın oğulları Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar’ı tebrik etti.



Kaynak: DHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır