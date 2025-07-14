Bakan Güler'den 'terörsüz Türkiye' için dikkat çeken mesaj: "Dikkatli ve akılcı bir yaklaşımla devam edeceğiz"

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin 9’uncu yıl dönümü vesilesiyle Milli Savunma Bakanlığı Atatürk Kültür Sitesinde ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni’ düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Armoni Mızıkası ve Mehteran Birlik komutanlıklarınca anma konseri düzenlendi. Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları, Milli Savunma Bakan Yardımcıları, Genelkurmay İkinci Başkanı ile şehit ve gazi yakınları katıldı.

"TARİH; GEÇMİŞİN TANIĞI GELECEĞİN DE REHBERİDİR"

Konuşmasına; vatanı, bayrağı, mukaddesatı için 15 Temmuz’da hainlere karşı dimdik durarak canlarını feda eden şehitleri rahmetle, bu uğurda gazi olanları ise şükranla anan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Tarih; geçmişin tanığı geleceğin de rehberidir. Milletlerin geleceği de tarihten ibret ve ilham alarak şekillenir. Binlerce yıllık şanlı tarihimiz de milletimiz için ibretlik hadiselerle doludur. İşte, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan hain darbe girişimi de şanlı tarihimizin en karanlık olayı olarak ortaya çıkarken kısa sürede onurlu bir destana dönüşerek hafızalarımızdaki yerini de almıştır" diye konuştu.

Bakan Güler, konuşmasına şöyle devam etti:

"Devletimizin bekasına, milletimizin iradesine kasteden bu menfur teşebbüs, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde asil milletimizin sarsılmaz iradesi ve güvenlik güçlerimizin kahramanca mücadelesiyle akamete uğratılmıştır. O gece Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarımızın vatansever mensupları vatandaşlarımızla omuz omuza vererek milli iradeye, bağımsızlığımıza ve hukuka olan bağlılıklarını tüm dünyaya ilan etmişlerdir. 15 Temmuz gecesi sadece bir darbe girişiminin püskürtülmesi değil, aynı zamanda bir milletin kendi iradesine sahip çıkma iradesinin tescilidir. Bu şanlı direniş, Türk milletinin topyekun bir inançla egemenliğine ve istiklaline nasıl sahip çıktığının eşsiz bir örneğidir."

"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, 15 TEMMUZ’DAKİ ASİL DURUŞU İLE MİLLETİMİZİN GÖZBEBEĞİ OLMUŞTUR"

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Çanakkale’de, İstiklal Harbi’nde, Kore’de, Kıbrıs’ta sergilediği kahramanlığı ile karada, denizde, havada, Türkiye’nin huzur ve güvenliğini sağlamak için kararlılık gösterdiğine değinen Güler, "Türk Silahlı Kuvvetleri, 15 Temmuz’daki asil duruşu ile milletimizin gözbebeği olmuştur. Bugün de içine sızan hain unsurlardan temizlenen kahraman ordumuz, her zamankinden daha güçlü, daha disiplinli, daha caydırıcı ve daha etkin bir şekilde görevlerini ifa ederek milletimizin nice gururlar yaşamasına da fırsat vermektedir" açıklamasında bulundu.

"ÜLKEMİZİN GÜVENLİĞİNİ ZEDELEYEBİLECEK EN KÜÇÜK BİR ZAFİYETE DAHİ TAHAMMÜLÜMÜZ YOKTUR"

Milli Savunma Bakanlığı’nın FETÖ ile mücadelesinin ilk günkü kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Bakan Güler, "Kim olduğuna bakmaksızın iltisaklı tek bir kişi dahi kalmayana dek bu mücadelemiz hukuk çerçevesinde etkin bir şekilde devam edecektir. Zira devletin kılcal damarlarına sızmış her illegal yapı, güvenliğimiz için ciddi bir tehdittir. Bu konuya dış güvenlik penceresinden bakıldığında da meselenin önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Öyle ki son İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında aynı şekilde Ukrayna ve Rusya içerisindeki asimetrik saldırılarda, iç tehditlerin dış güvenliği nasıl zafiyete uğratabileceğine hepimiz birlikte şahit olduk. Bizler, geçmişten ders alarak geleceği inşa etme sorumluluğu taşıyoruz. Bu yüzden, ülkemizin güvenliğini zedeleyebilecek en küçük bir zafiyete dahi tahammülümüz yoktur. Gerekli mevzuat çalışmaları stratejik önlemler ve tüm paydaş kurumlarla iş birliği içerisinde tüm tedbirlerimizi kararlılıkla almaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ, BUGÜNÜMÜZÜN DEĞİL, YARINLARIMIZIN DA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK TARİHİ BİR ADIMDIR"

‘Terörsüz Türkiye’ hedefinin yakın zamanda ulaşması amaçlanan en temel eşiklerden biri olduğunu vurgulayan Güler, şu ifadelere yer verdi:

"Millet olarak geçmişte olduğu gibi bugün de bir ve beraber olarak her türlü tehdidin üstesinden geleceğimize yürekten inanıyor, her türlü kirli planı bertaraf edebilecek güçte olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyorum. Gerçek şu ki; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen Terörsüz Türkiye süreci, sadece bugünümüzün değil, yarınlarımızın da güvenliğini sağlamaya yönelik tarihi bir adımdır. Yegane amacımız, sürecin başarıyla tamamlanması ile milletimizin birliğinin ve kardeşliğinin pekişmesidir. Bu doğrultuda, ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içinde dikkatli ve akılcı bir yaklaşımla çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz."

"GELECEK NESİLLERE DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞMALARIMIZA HEYECAN VE MOTİVASYONLA DEVAM EDECEĞİZ"

Savunma ve güvenlik görevinin bir diğer önemli cephesinin de Mavi, Gök ve Siber Vatan olduğuna dikkati çeken Güler, "Bu alanlardaki hak ve menfaatlerimizi korumak için yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesinden geniş çaplı tatbikatlara kadar çok yönlü faaliyetlerimizi büyük bir azim, kararlılık ve başarıyla sürdürmekteyiz. Gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye ve daha kudretli bir Türk Silahlı Kuvvetleri bırakmak için çalışmalarımıza yüksek bir heyecan ve motivasyonla devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Programın ardından gaziler ve şehit yakınlarıyla toplu fotoğraf çektirildi.

(İHA)