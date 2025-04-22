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Bakan Güler, şehit ve gazi çocuklarıyla bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, şehit ve gazi çocuklarıyla bir araya geldi.

Bakan Güler, şehit ve gazi çocuklarıyla bir araya geldi

Bakan Güler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, şehit ve gazi çocuklarıyla bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Güler’e, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları da eşlik etti. Bakan Güler, çocuklara hitaben yaptığı konuşmada, "Sevgili çocuklar, kahraman şehit ve gazilerimizin emaneti kıymetli evlatlarım, hoş geldiniz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Sizleri neşelendiren böylesine güzel bir günde siz değerli evlatlarımızı, bu anlamlı gün münasebetiyle bakanlığımızda ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Çok önemli bir coğrafyada, çok güzel bir ülkemiz var. Ancak bugünkü güçlü seviyemize kolay gelmedik. Ülke olarak, millet olarak büyük yokluklar ve zorluklar gördük. Hatta bir asır önce ülkemizi işgal etmek istediler. Tüm imkansızlıklara rağmen kahraman atalarımız, kendilerine güvendiler; güzel bir geleceğe sahip bağımsız bir ülke olmak için milli mücadeleyi başlattılar ve 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisini kurdular. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere atalarımız, Meclis vasıtasıyla yürüttükleri milli mücadele sayesinde önce zafere ulaştılar, ardından da bu güzel Cumhuriyeti kurarak bizlere emanet ettiler. Bu nedenle 23 Nisan hem siz çocuklarımız için hem de ülkemiz için çok özel bir gündür" dedi.

"SİZLERDEN BEKLENTİM, KÖKLÜ TARİHİNİZİ BİLMENİZDİR"

Bakan Güler, "Kıymetli evlatlarım, bugün bayrağımız özgürce dalgalanıyorsa, cennet vatanımızda başımız dik ve onurlu bir şekilde yaşıyorsak bunda en büyük pay, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittir. Bizler de onların emaneti olan kutsal vatanımızı korumak ve aydınlık yarınlarımızı sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sizlerden beklentim, köklü tarihimizi çok iyi bilmeniz, kendinize güvenerek büyük başarılar elde edeceğinize ve ileride güzel mesleklere sahip olacağınıza inanmanızdır. Unutmayın ki şimdiden kendinizi en iyi şekilde yetiştirmeniz hem sizin için hem de ülkemiz için büyük önem taşımaktadır. Zira sizler, vatanımızı ve istiklalimizi korumak için cesaretle ve fedakarca görevini yaparken şehit ve gazi olan kahramanlarımızın evlatlarısınız. Şehit ve gazilerin en kutsal emaneti ve canımızdan bir parça olan sizleri çok seviyoruz. Devletimiz, siz değerli çocuklarımıza daha iyi bir gelecek hazırlamak, iyi şartlarda eğitim almanızı sağlamak için tüm imkanlarını seferber ediyor. Çünkü sizler, yaşama sevincimizsiniz ve geleceğimizin teminatısınız. Milli Savunma Bakanlığı olarak bizler de daima yanınızdayız. Bunu asla unutmayın. Sizlere ve çok kıymetli ailelerinize her konuda destek olmaya devam edeceğiz. Her fırsatta ifade ettiğim gibi bir kez daha belirtmek isterim ki biz büyük bir aileyiz. Sevinçte ve kederde bir ve beraberiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şanlı tarihimizdeki nice zaferleri bizlere armağan eden aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum. Siz değerli evlatlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bir kez daha kutluyor; sizlere sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Yaşar Güler
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