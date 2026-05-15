Bakan Gürlek: "Devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz"

Çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak için Kayseri’ye gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek; Kayseri Valiliği’ni ziyaret etti. Bakan Gürlek’i Vali Gökmen Çiçek, milletvekilleri, Kayseri büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve protokol üyeleri karşıladı. Bir süre valilik makamında il protokolü ile görüşen Bakan Gürlek, ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu.

Yargı sisteminin vatandaşların haklarını arayacağı en güçlü liman olması gerektiğini ifade eden Bakan Gürlek; "Devletimizin bütün kurum ve organlarıyla hukuk düzeni içinde kalması, hukukla ayakta durması bizim en büyük önceliğimizdir. Adil ve etkin işleyen bir yargı sistemi devletin kurumsal kimliğinden toplumun her kesimine kadar sirayet eden milletimizin geleceğini besleyen en önemli hayat damarlarından biridir. Bağımsız ve tarafsız bir yargı kurumunun varlığı devletin güçlü sütunlar üzerinde yükselmesinin temel şartlarından biridir. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi yargı sistemimiz vatandaşlarımızın haklarını arayacağı en güçlü liman olmalıdır. Bizim de görevimiz bu limanı çağımızın gerçeklerine uygun bir şekilde medeniyetlerin beşiği olan bu kentte inşa etmeye devam etmektir. Bu sebeple bizler bugün Kayserili hemşehrilerimizle gönül bağımızı daha da kuvvetlendirmek, vatandaşlarımıza daha güçlü adalet hizmeti sunabilmek amacıyla buradayız. Ülkemizi şehir şehir ziyaret ediyor, bakanlığımızın sorumluluğu altındaki fiziki adli işleyişi yerinde inceliyor, vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin niteliğini daha iyi bir seviyeye taşıyabilmek için mesai arkadaşlarımızla birlikte büyük bir gayret ve samimiyet içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın doğuştan gelen hak ve özgürlükleriyle ilgili birlikte yaşama kültürünü, toplum olma bilincini ve bin yıllara dayanan kutlu devlet anlayışımızı esas alan, huzur ve güvenlik merkezli kararlı duruşumuzu aynı hassasiyetle devam ettiriyoruz" dedi.

"SUÇLULAR, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ KARŞISINDA HESAP VERMEK ZORUNDADIR"

Her türlü suça ve suç örgütlerine yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürüldüğünün altını çizen Bakan Gürlek; "Son aylarda yürüttüğümüz amansız mücadeleye hepiniz şahit oluyorsunuz. Bakanlığımız ve diğer paydaş kurumlarımızla birlikte olağanüstü bir işbirliği içerisinde suçun, suçlunun, yolsuzluğun, yolsuzlukların ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi, ailelerimizi yani toplumumuzun her kesimini korumayı, gözetmeyi ve onlara umut dolu yarınlar bırakmayı asli görevimiz olarak görüyoruz. Kanunların bize verdiği tüm yetkileri bu anlayışla kullanıyoruz. Gazi meclisimizde yargı paketimize ilişkin çalışmalar halen devam etmektedir. İnşallah kısa sürede kanunlaşmasını ümit ediyoruz. Kayseri'mizden sizlere ve bütün Türkiye’ye açıkça ifade etmek isterim ki suçlular ve suç örgütleri işledikleri her türlü yasa dışı faaliyet sebebiyle hukukun üstünlüğü karşısında hesap vermek zorundadır. Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere cumhuriyet başsavcılıklarımız ve kolluk kuvvetlerimiz her türlü suça ve suç örgütlerine yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın devletimizin bu kararlı duruşuna verdiği destekten dolayı şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Milletimizden aldığımız geri dönüşler de oldukça memnuniyet verici durumdadır" ifadelerini kullandı.

"DERDİMİZ VATANDAŞLARIMIZIN GÖNLÜNE DOKUNMAK"

Amaçlarının adaletten umudunu kesmiş vatandaşların gönlüne dokunmak olduğunu kaydeden Bakan Gürlek, "Malumunuz olduğu üzere yakın zamanda Kayseri'mizde uzun yıllar hizmet edecek şekilde Bölge İdare Mahkemesini faaliyete geçirdik. Bölge İdare Mahkemesi Kayseri'mizde hizmet vermeye başlamasıyla birlikte idari yargıda özellikle vatandaşlarımızın yargıya erişimi kolaylaşmış, adalet hizmetleri önemli ölçüde etkinleşmiştir. Bu gelişme vatandaşlarımızın haklarına daha kısa sürede ulaşabilmesine imkan sağlayan önemli bir adımdır. Bununla birlikte yargı teşkilatımızın kurumsal kapasitesini güçlendirecek çalışmalar da büyük bir titizlikle yürümektedir. Bizim derdimiz kendisini imtiyazlı görenlerin hukuku seçkinliklerin ayrıcalığı ya da güçlünün üstünlüğü değildir. Bizim derdimiz mazlumların, yalnızların, kimsesizlerin ve varsa adaletinden umudunu kesmiş vatandaşlarımızın gönlüne dokunmak, onların vicdanlarını rahatlatmak ve kimsesizlerin kimsesi olmaktır" diye konuştu.

"FAİLİ MEÇHUL SUÇLARDA MAĞDUR AİLELERİMİZLE TEMAS İÇERİSİNDEYİZ"

Kurulan faili meçhul bürosunun çalışmalara devam ettiğini ve mağdur ailelerle temas halinde olduklarını dile getiren Gürlek; "Malumunuz üzere olduğu gibi yakın zamanda faili meçhul suçlara ilişkin bir büro kurduk. Özellikle aydınlatılmamış dosyaların üzerine titizlikle gitmek, vatandaşlarımızın hukukunu, adaletin beklentisini ve vicdanları sonuna kadar korumak için bu şekilde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu konularda mağdur ailelerimizle sürekli temas içerisindeyiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak fikren ve fiilen belirli bir olgunluğa eriştiğimizi düşünüyorum. Millete yukarıdan bakmayan, vatandaşla göz hizasında temas kuran bir yönetim anlayışını kendimize düstur edindik" dedi.

"MEVCUT ANAYASA ARTIK İŞLEVİNİ YİTİRMİŞ DURUMDADIR"

Mevcut anayasanın işlevini yitirdiğini de sözlerine ekleyen Adalet Bakanı Akın Gürlek; "Cumhurbaşkanımızın da sık sık vurguladığı gibi Türk milletinin yeni ve sivil bir anayasa beklentisi artık zirveye ulaşmıştır. Sistemde yaşanan aksaklıkların, hukuk dışı müdahalelerin ve vatandaşlarımızdaki memnuniyetsizliğin temel sebeplerinden biri sağlıklı işleyen, kuşatıcı ve çağın gereklerine ihtiyaç veren bir anayasanın eksikliğidir. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin, Türk milletine olan boynunun borcudur. Milletimize yıllar boyu dayatılan her gelenin içinde bir şey eklediği, her gidenin içinden bir şey çıkardığı mevcut anayasa artık işlevini yitirmiş durumdadır. Devletin inşası, korunması ve milletimizin geleceği açısından ciddi riskler barındırmaktadır. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi yeni bir anayasayla inanıyorum ki hem hukuku hem demokrasiyi, hem devleti hem de milleti aynı anda koruyacak üstün bir hukuk mantığına kavuşmamız mümkün olacaktır. Biz bu konuyu her türlü siyasi matematik hesabının üstünde zihnimizde bir reform gündemimizin en üst sıralarında tutmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

