Bakan Gürlek duyurdu: 140 yeni mahkeme geliyor!

Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verildiğini duyurdu.
Bakan Gürlek'in paylaşımı şu şekilde:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde adalet hizmetlerinin vatandaşlarımıza daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde ulaştırılması ve mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla;
olmak üzere toplam 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verilmiştir.
Bu adımla, yargılamaların daha makul sürede tamamlanmasını ve adalet hizmetlerinin etkinliğinin daha da güçlendirilmesini hedefliyoruz.
Yeni kurulan mahkemelerimizin vatandaşlarımıza ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan liderliğinde adalet hizmetlerinin vatandaşlarımıza daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde ulaştırılması ve mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla;— Akın Gürlek (@abakingurlek) June 3, 2026
🔹 1 Ağır Ceza Mahkemesi,
🔹 1 Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi,
🔹 3 Çocuk Mahkemesi,
🔹 46…
Okuyucu Yorumları 0 yorum