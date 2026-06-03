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Bakan Gürlek duyurdu: 140 yeni mahkeme geliyor!

Adalet Bakanı Akın Gürlek adalet hizmetlerinin daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde icra edilmesi açısından atılan yeni adımı sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Gürlek, 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verildiğini açıkladı.

Bakan Gürlek duyurdu: 140 yeni mahkeme geliyor!
Doğukan Akbayır

Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verildiğini duyurdu.

Bakan Gürlek duyurdu: 140 yeni mahkeme geliyor! 1

BAKAN GÜRLEK DUYURDU

Bakan Gürlek'in paylaşımı şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde adalet hizmetlerinin vatandaşlarımıza daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde ulaştırılması ve mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla;

  • 1 Ağır Ceza Mahkemesi,
  • 1 Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi,
  • 3 Çocuk Mahkemesi,
  • 46 Asliye Ceza Mahkemesi,
  • 1 Sulh Ceza Hâkimliği,
  • 4 İnfaz Hâkimliği,
  • 36 Asliye Hukuk Mahkemesi,
  • 1 Sulh Hukuk Mahkemesi,
  • 5 Asliye Ticaret Mahkemesi,
  • 2 Aile Mahkemesi,
  • 24 İş Mahkemesi,
  • 16 Tüketici Mahkemesi

olmak üzere toplam 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verilmiştir.

Bu adımla, yargılamaların daha makul sürede tamamlanmasını ve adalet hizmetlerinin etkinliğinin daha da güçlendirilmesini hedefliyoruz.

Yeni kurulan mahkemelerimizin vatandaşlarımıza ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
mahkeme Akın Gürlek
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