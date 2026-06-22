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Bakan Gürlek duyurdu! 81 ile 'Organize Suç Örgütleri ile Mücadele' genelgesi

Adalet Bakanı Gürlek'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakan Gürlek açıklamasında, "Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından 81 ilde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına 'Organize Suç Örgütleri ile Mücadele' konulu yeni ve kapsamlı bir genelge gönderilmiştir." dedi.

Bakan Gürlek duyurdu! 81 ile 'Organize Suç Örgütleri ile Mücadele' genelgesi
Doğukan Akbayır

Bakan Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 81 ile yeni ve kapsamlı bir genelge gönderildiğinin bilgisini paylaştı.

81 İLE YENİ GENELGE

Bakan Gürlek'in paylaşımı şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; milletimizin huzurunu, esnafımızın emeğini, gençlerimizin geleceğini ve kamu düzenini hedef alan organize suç örgütleriyle mücadelemizi tavizsiz bir kararlılıkla sürdürüyoruz.

Bu kapsamda talimatımızla, Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından 81 ilde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına “Organize Suç Örgütleri ile Mücadele” konulu yeni ve kapsamlı bir genelge gönderilmiştir.

Genelgeyle; şehirlerde yapılanan, evlatlarımızı ve gençlerimizi istismar eden, sosyal medya üzerinden suç propagandası yapan, haraç, tehdit, yağma ve silahlı eylemlerle vatandaşlarımızı korkutmaya cüret eden suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, daha etkin ve topyekûn bir şekilde yürütülmesi hedeflenmiştir.

'SIFIR TOLERANS' VURGUSU

Soruşturmalar; örgütlü suçlar konusunda uzmanlaşmış Cumhuriyet savcılarımız eliyle yürütülecek, gerekli hâllerde birden fazla savcı görevlendirilecek, kolluk birimleriyle kesintisiz ve sıfır toleranslı bir koordinasyon sağlanacak, hiçbir suçluya nefes aldırılmayacaktır.

Bu yapılar sadece sokaktaki tetikçileriyle değil; yöneticileriyle, azmettiricileriyle, finans kaynaklarıyla, kripto varlıklar, yasa dışı bahis ve benzeri yöntemlerle aklamaya çalıştıkları suç gelirleriyle birlikte kökünden kazınmak üzere hedef alınacaktır.

Çocuklarımızı ve gençlerimizi suç örgütlerinin karanlık ağına çekmeye çalışanlara karşı hukuk düzenimizin öngördüğü tüm yaptırımlar en ağır şekilde uygulanacak, örgütsel amaçlarla çocukların istismar edilmesi hâlinde cezanın artırılacağı hususu tüm soruşturmalarda titizlikle gözetilecektir.

Sosyal medya üzerinden suç örgütlerine özendiren, korku salan, çocukları ve gençleri suça yönlendiren içeriklere karşı da derhâl harekete geçilecek; suç propagandasına, tehdit diline ve dijital çetelere müsamaha gösterilmeyecektir.

Güvenli başvuru, gizlilik ve tanık koruma mekanizmaları devletin güvencesi altında en etkin şekilde işletilecek; alın teriyle ekmeğini kazanan esnafımız çetelerin merhametine asla terk edilmeyecektir.

Ağır ceza merkezlerinde Cumhuriyet başsavcılıklarımız, Cumhuriyet savcılarımız, emniyet, jandarma ve ilgili tüm birimler düzenli koordinasyon toplantılarıyla sahadaki mücadeleyi kesintisiz takip edecektir.

Kim hangi maskenin arkasına saklanırsa saklansın; sokak çetelerine, organize suç örgütlerine, çocuklarımızı hedef alan yapılara, esnafımızı haraca bağlamaya çalışanlara, vatandaşımızın huzurunu bozanlara asla geçit vermeyeceğiz.

Devletimiz; her daim vatandaşının, esnafının, gençlerinin ve çocuklarının yanında olmaya devam edecektir."

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Anahtar Kelimeler:
Akın Gürlek
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