Bakan Gürlek duyurdu! 'Şeker soruşturması' başlatıldı: 47 yönetici ifadeye çağrıldı

Adalet Bakanlığı yeni bir soruşturmanın düğmesine bastı. Bakan Gürlek'in açıklamasına göre bazı firmaların, Şeker Kanunu ile belirlenen kota ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal ederek, iç piyasaya arz edilmemesi gereken nişasta bazlı şeker niteliğindeki ürünleri piyasaya sürdükleri tespit edildi. Başlatılan soruşturmada İstanbul merkezli 8 ilde 47 yönetici ifadeye çağrıldı.

Bakan Gürlek'in açıklamasının tamamı şu şekilde;

Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız arasındaki güçlü koordinasyon, çok boyutlu suçlarla mücadelede en önemli gücümüzdür.

Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığının denetimleri ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının incelemeleri sonucunda; nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti yapan bazı firmaların, Şeker Kanunu ile belirlenen kota ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal ederek, iç piyasaya arz edilmemesi gereken nişasta bazlı şeker niteliğindeki ürünleri piyasaya sürdükleri tespit edilmiştir.

Yapılan incelemelerde ayrıca bazı ürünlerin gerçek mahiyetinin “maltodekstrin”, “glukoz”, “nişasta”, “fruktoz” ve benzeri adlarla faturalandırılarak gizlendiği; faturada gösterilen ürün ile fiilen teslim edilen ürün cinsi arasında farklılıklar bulunduğu anlaşılmıştır.

Halk sağlığını, tüketicinin güvenini ve piyasa düzenini doğrudan ilgilendiren bu tespitler üzerine; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile yürütülen “Şeker Soruşturması”nda bu sabah eş zamanlı adli işlemler başlatılmıştır.

İstanbul merkezli 8 ilde; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya, İzmir, Gaziantep ve Adana’da 26 adreste 25 şirkete yönelik arama ve evraka el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş; soruşturma kapsamında şirket yöneticisi olarak belirlenen 47 şüpheli ise çağrı yoluyla ifadeye çağırılmıştır.

Soruşturma; Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti, Vergi Usul Kanunu kapsamında vergi kaçakçılığı ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma, özel belgede sahtecilik ve fiyatları etkileme suçları yönünden çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.

Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, adli işlemleri başarıyla gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze, soruşturmaya önemli katkı sağlayan Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığımıza ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımıza teşekkür ediyorum.

Halk sağlığını tehlikeye atan, vatandaşlarımızı yanıltan, devletimizi vergi kaybına uğratan ve hukuka aykırı kazanç elde etmeye çalışan kim olursa olsun, hukuk önünde hesabını verecektir.

İfadeye çağrılan isimler şu şekilde;

1 Mehmet GÖKSU Seyidoğlu Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

2 İbrahim Hakkı EROĞLU Beylerbeyi Lokum Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

3 Sabahattin YILMAZ Nurs Lokman Hekim Gıda, Tarım, Bitki Ve Botanik Medikal Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

4 Mustafa Kemal ÖZDOĞRU Uğurlu Helva Tahin Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

5 Gökdağ KARAKAYA Saf Naturel Bal Gıda Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

6 Cumhur YILDIZ Hastürk Gıda Otomotiv İnşaat Emlak Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

7 Süleyman KURŞUN Suluca Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

8 Sedat AYDİN Seyyidler Otomotiv Gıda İnşaat Dayanıklı Tüketimmalları Emlakçılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

9 Cem ÖZAKGÜL Hasal Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

10 Tahir Uğur TEMİZER Natura Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

11 Ömer Faruk BALÇIK Özdey Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

12 MİKAİL AKTAŞ Aktaşlar Et Gıda Ve Hayvancılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi

13 Mehmet EMİN HAFİF Beşan Nişasta Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

14 AHMET EVİZ Ak Nişasta Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

15 HAMİT TEZCAN Tat Nişasta Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

16 MUSTAFA NURİ ÇOMU Sunar Mısır Entegre Tesisleri Sanayii Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı

17 KADİR KORHAN ŞULE Gsf Gıda Sanayi Fabrikaları Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

18 HALİL KURT Artı Endüstriyel Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı

19 Murat ÇOMU Emelce Gıda Tarım İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

20 Cemil HAFİF Anadolu Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

21 Ergün ÇAKIT Kervan Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

22 Mustafa KÜÇÜKMERAL Küçükmeral Gıda İnşaat Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

23 Eray KIRATLI Gaziantep Pazarlama Ve Ticaret Limited Şirketi

24 Murat ALTUN Sugabee Şekerleme Gıda İnşaat Sanayi İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi

25 Mehmet YİĞİTER Karamehmetler Gıda Ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

26 Eyyüp BULUT Tat Nişasta Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

27 Hasan DEMİRCİOĞLU Tat Nişasta Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

28 Mehmet TEZCAN Tat Nişasta Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

29 Nihat CEYLAN Tat Nişasta Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi / Sunar Mısır Entegre Tesisleri Sanayii Ve Ticaret Anonim Şirketi

30 Nuh DEMİRCİOĞLU Tat Nişasta Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

31 Osman FİLİK Tat Nişasta Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

32 Süleyman KÖKCÜ Tat Nişasta Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

33 Yaşar Duran KARAÖRS Tat Nişasta Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

34 Yusuf ADAMHASAN Tat Nişasta Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

35 Zeki KÖSE Omnıa Nısasta Sanayı Ve Tıcaret Anonım Şirketi

36 Bülent UZEL Omnıa Nısasta Sanayı Ve Tıcaret Anonım Şirketi

37 Murat BİRİNÇ Omnıa Nısasta Sanayı Ve Tıcaret Anonım Şirketi

38 Osman OKSAL Omnıa Nısasta Sanayı Ve Tıcaret Anonım Şirketi

39 Ebubekir ÇALLI Çallı Gıda

40 Mehmet Hilmi HORASANLI Yeşiller Gıda

41 Emre CİVELEK İşmen Gıda

42 Ali ASLANALİ Hansin Gıda

43 Yusuf ARSLAN Yedi Ka Gıda

44 Mustafa ÖZTÜRK Hmz Gıda Metal

45 Dursun YURTSEVEN Yeşil Rize Gıda

46 Şemsi KOPUZ Şms Kopuz Gıda

47 İsmail AĞAOĞLU Remzi Çakar Gıda

Firma isimleri ise şu şekilde;

AK NİŞASTA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

AKTAŞLAR ET GIDA VE HAYVANCILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ANADOLU GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ARTI ENDÜSTRİYEL GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BEŞAN NİŞASTA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BEYLERBEYİ LOKUM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

EMELCE GIDA TARIM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

GAZİANTEP PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

GSF GIDA SANAYİ FABRİKALARI ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

HASAL TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.

HASTÜRK GIDA OTOMOTİV İNŞAAT EMLAK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KARAMEHMETLER GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KÜÇÜKMERAL GIDA İNŞAAT TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

NATURA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

NURS LOKMAN HEKİM GIDA, TARIM, BİTKİ VE BOTANİK MEDİKAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ÖZDEY GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

SAF NATUREL BAL GIDA PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

SEYİDOĞLU GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

SEYYİDLER OTOMOTİV GIDA İNŞAAT DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI EMLAKÇILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

SULUCA GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

SUNAR MISIR ENTEGRE TESİSLERİ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TAT NİŞASTA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

UĞURLU HELVA TAHİN GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

SUGABEE ŞEKERLEME GIDA İNŞAAT SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ