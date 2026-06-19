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Bakan Gürlek duyurdu! Sokak çetelerine 5 ilde operasyon

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada organize suç örgütleri ve sokak çeteleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi. 5 ilde yürütülen operasyon kapsamında 32 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Bakan Gürlek duyurdu! Sokak çetelerine 5 ilde operasyon
Doğukan Akbayır

Bakan Gürlek sosyal medya platformu X üzerinden gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Bakan Gürlek duyurdu! Sokak çetelerine 5 ilde operasyon 1

5 İLDE SOKAK ÇETELERİNE OPERASYON

Bakan Gürlek'in açıklaması şu şekilde:

"Sokak çeteleri, organize suç örgütleri ve milletimizin huzurunu hedef alan tüm suç yapılanmalarıyla mücadelemiz tavizsiz bir kararlılıkla sürmektedir.

İçişleri Bakanlığımız ile tam bir eşgüdüm ve koordinasyon içerisinde hareket ediyor; şehirlerimizin huzuruna ve gençlerimizin geleceğine kasteden hiçbir yapıya asla göz açtırmıyoruz.

Bu sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; önde gelen sokak çetelerinden birine yönelik İstanbul, Muş, Diyarbakır, Erzurum ve Tekirdağ illerimizde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiş, aralarında 3 avukatın da bulunduğu 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.

Bu vesileyle şunu açıkça ifade etmek isterim: Suç örgütleri ve çeteler, evlatlarımızı kendi karanlıklarına çekerken “nasıl olsa yaşınız küçük, ceza almazsınız” diyerek kirli bir dezenformasyon kampanyası yürütmektedir.

Cezaların daha da artırılmasına yönelik çalışmalarımız devam etmekle birlikte; çocukların örgüt üyeliği, kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı saldırı ve yağma gibi nitelikli suçlara bulaştırılması hâlinde mevcut hukuk düzenimiz ağır yaptırımlar öngörmektedir.

Çocuklarımızı suç örgütlerinin ağına düşürmeye çalışan, sokaklarımızın güvenliğini tehdit eden ve vatandaşlarımızı korkutarak haksız menfaat temin eden bu yapılara yönelik süpürme operasyonlarımız kökleri kazınana dek kararlılıkla devam edecektir.

Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonu başarıyla icra eden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum."

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Akın Gürlek
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