Bakan Gürlek duyurmuştu! Türkiye'nin konuştuğu babadan teşekkür geldi

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan komşular arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay sırasında kucağındaki 14 aylık kızıyla birlikte darp edildiği belirtilen Muhammet Baca ile küçük çocuk yaralandı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Baba ve bebeği hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, Cumhuriyet savcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada darp edilen baba ve bebeğe geçmiş olsun dileklerini ileterek adli sürecin titizlikle takip edildiğini bildirdi.

Şüphelinin tutuklanmasının ardından jandarma ekipleri, baba ve bebeğin tedavi gördüğü hastanede ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

BABADAN TEŞEKKÜR MESAJI

Olayın ardından Muhammet Baca da kamuoyuna teşekkür mesajı yayımladı. Baca, “Bütün Türkiye’ye, saygıdeğer büyüklerime Allah razı olsun. Kızım için tek yürek oldunuz. Hastanede de güvenlik önlemi alındı. Herkese çok teşekkür ederim, bizi yalnız bırakmadınız. Var olun. Yaşasın büyük Türkiye Cumhuriyeti.” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, olayla ilgili adli sürecin sürdüğünü bildirdi.