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Bakan Gürlek'in açtığı davada karar! Özel 750 bin TL tazminat ödeyecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in malvarlığına ilişkin Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialarının ardından açılan karşılıklı manevi tazminat davasında karar açıklandı. Mahkeme Akın Gürlek'in açtığı manevi tazminat davasını kısmen kabul ederek Özgür Özel'in 750 bin TL tazminat ödemesine hükmetti. Öte yandan, Özgür Özel'in açtığı karşı dava ise reddedildi.

Bakan Gürlek'in açtığı davada karar! Özel 750 bin TL tazminat ödeyecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel arasında, Bakan Gürlek'in malvarlığına ilişkin ortaya atılan iddialar nedeniyle açılan karşılıklı manevi tazminat davasında karar açıklandı.

Bakan Gürlek in açtığı davada karar! Özel 750 bin TL tazminat ödeyecek 1

ÖZEL'İN DAVASI REDDEDİLDİ

İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına taraf avukatları e-duruşma ile katıldı. Duruşmada Bakan Akın Gürlek'in avukatı, önceki beyanlarını tekrarlayarak davalarının kabulünü ve karşı davanın reddini talep etti. Mahkeme avukatın beyanlarının ardından kararını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açtığı 1 milyon liralık manevi tazminat davasını kısmen kabul eden mahkeme, Özgür Özel'in 750 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. Özgür Özel'in 1 milyon 100 bin TL'lik manevi tazminat davası ise reddedildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Akın Gürlek
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