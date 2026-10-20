İstanbul'daki selde kaybolan Ahmet Derin'in cansız bedenine ulaşıldı

İstanbul Haliç'te bir kişinin cansız bedeni bulundu. Cesedin, sel felaketinde kaybolan 63 yaşındaki Ahmet Derin'e ait olduğu tespit edildi.

SELDEKİ CAN KAYBI SAYISI 7 OLDU

Böylelikle can kaybı sayısı 7'ye yükseldi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Sarıyer’de selde kaybolan Ahmet Derin’in (63) aracının sel sularında sürüklendiği anlara ait yeni cep telefonu görüntüleri ortaya çıkmıştı.

"İÇİNDE ADAM VAR VALLAHİ! ALLAH SEN YARDIM ET YA"

Videoda görüntüleri kaydedenlerin derenin taşması üzerine "Abi inelim herhalde burada öleceğiz" cümleleri duyuluyor.

Aracın içinde bir kişinin olduğunu fark edenler ise, "İçinde adam var vallahi. Allah sen yardım et ya" dediği anlar da görüntülerde yer alıyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA: "KAYIP ŞAHIS KALMADI"

"İlimizde meydana gelen sel sonrasında başlayan arama kurtarma çalışmaları kapsamında; saat 11.00 sıralarında Eyüpsultan İlçesi Altın Boynuz Sosyal Tesisleri açıklarında bir insan bedenine ulaşılmıştır. Yapılan incelemede cesedin, sel nedeniyle kaybolan Ahmet Derin’e ait olduğu tespit edilmiştir

Meydana gelen afette hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükselmiş olup, arama - kurtarma çalışmalarına kayıp şahıs kalmadığı için son verilmiştir"

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır