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Bakan Gürlek istatistikleri paylaştı: Uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına büyük darbe

Adalet Bakanı Akın Gürlek, mayısta uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik 706 operasyonda 4 bin 606 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Gürlek istatistikleri paylaştı: Uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına büyük darbe

Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik mayıs ayı operasyon verilerini paylaştı. Buna göre 81 il Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen operasyonlarda 9 bin 381 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

4 BİN 606 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda 4 bin 606 şüpheli tutuklanırken 1317 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Bakan Gürlek istatistikleri paylaştı: Uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına büyük darbe 1

ŞUBATTAN BU YANA ON BİNLERCE ŞÜPHELİYE İŞLEM

Şubat ayından mayıs sonuna kadar ise bu suçlara yönelik operasyonlarda toplam 34 bin 554 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Bakan Gürlek istatistikleri paylaştı: Uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına büyük darbe 2

İşte Bakan Gürlek'in sosyal medya hesabından paylaştığı açıklama:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gençlerimizin geleceğini, aile yapımızı ve toplum düzenimizi hedef alan uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

81 il Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, İçişleri Bakanlığımız ile yürütülen etkin iş birliği ve eşgüdüm sayesinde Mayıs ayında ülke genelinde 706 operasyon gerçekleştirilmiştir.

Bu operasyonlar neticesinde 9.381 şüpheli hakkında işlem yapılmış; 4 bin 606 şüpheli tutuklanmış, 1.317 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.

OPERASYONLARDA İSTANBUL BAŞI ÇEKİYOR

İstanbul ilimiz, 2 bin 531 şüpheli hakkında yapılan adli işlem ile operasyonel süreçlerin en yoğun yürütüldüğü illerimizin başına gelmektedir.

Bu vesileyle; Cumhuriyet başsavcılıklarımıza, emniyet ve jandarma kolluk birimlerimize, süreçte emeği geçen tüm kamu kurumlarımıza ve personelimize teşekkür ediyorum.

Milletimizin huzurunu ve güvenliğini tehdit eden hiçbir suç odağına geçit vermeyeceğiz."

Bakan Gürlek istatistikleri paylaştı: Uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına büyük darbe 3

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Akın Gürlek
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