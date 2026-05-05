Bakan Gürlek "tarihi darbe" diyerek duyurdu: "Kirli mekanizma çökertildi"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Paymix-3" operasyonuyla organize suç örgütlerine "tarihi bir darbe" indirildiğini belirtti. 38 şüphelinin hedef alındığı operasyonda 49 yasa dışı bahis sitesinin sunucuları devre dışı bırakıldı.

Mehmet Hazar Gönüllü

Sanal kumar ve kara para trafiğine yönelik önemli bir operasyon daha gerçekleşti. Paymix-3 operasyonuyla 38 şüpheli hedef alınırken, Adalet Bakanı Akın Gürlek "Aylık yaklaşık 3 Milyar ABD Doları işlem hacmine ulaşan, kripto varlıklar ve paravan şirketler üzerinden kurulan kirli mekanizma adalet teşkilatımızın ve kahraman jandarmamızın titiz takibiyle çökertilmiştir" dedi.

"ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE SİBER DÜNYADA TARİHİ BİR DARBE İNDİRİLDİ"

Bakan Gürlek'in sosyal medya hesabından paylaştığı açıklama şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonu ve eşgüdümlü çalışmalarıyla, sanal kumar ve kara para trafiğinin küresel ağlarını bir bir deşifre ediyoruz!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'yla birlikte yürütülen "Paymix-3" operasyonuyla, organize suç örgütlerine siber dünyada tarihi bir darbe indirilmiştir.

"3 MİLYON DOLAR İŞLEM HACMİ"

Aylık yaklaşık 3 Milyar ABD Doları işlem hacmine ulaşan, kripto varlıklar ve paravan şirketler üzerinden kurulan kirli mekanizma adalet teşkilatımızın ve kahraman jandarmamızın titiz takibiyle çökertilmiştir.

Bu operasyonla; 49 yasa dışı bahis sitesinin teknik altyapısı hedef alınarak sunucuları devre dışı bırakılmış, sistemlerde tutulan 15 milyon kullanıcı verisi ve 1.200 internet uzantısına yönelik siber damarlar kesilmiştir.

"TMSF KAYYIM OLARAK ATANDI"

Yurt içi ve yurt dışı bağlantılı toplam 38 şüpheli hedef alınarak, suç gelirleriyle finanse edilen şirketlere TMSF kayyım olarak atanmıştır.

Bu tarihi operasyonu başarıyla yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızı yürekten tebrik ediyorum.

Vatandaşlarımızın huzuruna ve ülkemizin finansal güvenliğine kasteden hiçbir illegal yapıya geçit vermeyeceğiz. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir!"

Anahtar Kelimeler:
kara para kumar Akın Gürlek
