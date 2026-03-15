Bakan Gürlek'ten "15 Mart İslamofobi ile Mücadele Uluslararası Günü" mesajı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye olarak, İslam düşmanlığına, ırkçılığa, yabancı düşmanlığına ve her türlü ayrımcılığa karşı insan onurunu, eşitliği ve hukukun üstünlüğünü savunmaya kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi.

Gürlek, NSosyal hesabından, "15 Mart İslamofobi ile Mücadele Uluslararası Günü"nüne ilişkin yaptığı açıklamada, uluslararası platformlarda çoğu zaman "İslamofobi" olarak adlandırılan olgunun, gerçekte yalnızca bir korkuyu değil, önyargıyı, ayrımcılığı ve açık bir düşmanlığı ifade eden ciddi bir sorun olduğunu vurguladı.

"Fobi" kavramının esasen bir korkuyu tanımlarken, dünyanın birçok yerinde Müslümanlara yönelen tutumun, bir korkudan ziyade İslam'a, Müslüman kimliğine ve İslam medeniyetine yönelik sistematik bir karşıtlık ve dışlama biçimi olarak ortaya çıktığını belirten Gürlek, şunları kaydetti:

"Bu nedenle mesele yalnızca bir 'korku' değil, çoğu zaman İslam karşıtlığı ve İslam düşmanlığıdır. Minarelerden, başörtüsünden ya da bir inancın kamusal görünürlüğünden rahatsızlık duymak korkuyla açıklanabilecek bir tutum değildir. Bir insanın inancı, kimliği veya kültürü nedeniyle hedef alınması, ibadet mekanlarının, sembollerinin ve değerlerinin aşağılanması insan onuruyla bağdaşmaz. İslam'a ve Müslümanlara yönelik düşmanlık kararlılıkla reddedilmelidir. Toplumların barışını ve ortak geleceğini tehdit eden her türlü ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele etmek, farklılıkları zenginlik olarak gören, insan onurunu ve karşılıklı saygıyı merkeze alan bir anlayışı güçlendirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Türkiye olarak, İslam düşmanlığına, ırkçılığa, yabancı düşmanlığına ve her türlü ayrımcılığa karşı insan onurunu, eşitliği ve hukukun üstünlüğünü savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Küçükçekmece’de nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 527 kilo uyuşturucu ele geçirildiKüçükçekmece’de nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 527 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Holdingin yönetim kurulu başkanı gözaltındaHoldingin yönetim kurulu başkanı gözaltında

CANLI |İran'da çok sayıda kişi casusluktan tutuklandı

Husiler İran'ın yanında savaşa katılacaklarını duyurdu

Arda Güler yüzyılın golünü attı! Orta sahanın bile gerisinden rakip kaleye roket yolladı

Evinde ölü bulunmuştu! Şoke eden iddia: ''İntihar süsü...''

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

İslam Memiş yatırımcıyı altın için net uyardı: ‘Fırsat var’

