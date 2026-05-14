CENTCOM: "İran’a yönelik ablukada 70 geminin rotası değiştirildi"

CENTCOM, 13 Nisan’dan bu yana Hürmüz Boğazı’ndaki İran limanlarına yönelik uygulanan ABD ablukasına ilişkin son verileri paylaştı. Açıklamada, İran limanlarına giriş yapmaya veya bu limanlardan ayrılmaya çalışan gemilere yönelik faaliyetler kapsamında, bugün itibarıyla 70 ticari geminin rotasının değiştirildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca 4 geminin abluka kapsamında etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

ABD'DEN AÇIKLAMA: İRAN ABLUKASINDA ROTASI DEĞİŞTİRİLEN GEMİ SAYISI AÇIKLANDI

CENTCOM daha önce yaptığı açıklamalarda, İran limanlarına yönelerek ablukayı ihlal ettiği öne sürülen gemilere karşı bölgede konuşlu ABD uçak gemilerinden savaş uçaklarının havalandırıldığını duyurmuştu.

Bu müdahalelerde, İran bandralı boş petrol tankerlerine yönelik saldırılar düzenlendiği ve gemilerin seyrüsefer kabiliyetlerinin devre dışı bırakıldığı belirtilmişti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır