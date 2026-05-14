HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Çay içmeye geldiler, fren yerine gaza basınca gözlükçüye daldılar

Amasya'da fren yerine gaza basan sürücü, çay içmeye gittiği arkadaşının dükkanına daldı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çay içmeye geldiler, fren yerine gaza basınca gözlükçüye daldılar

Edinilen bilgiye göre, Aydın U. yönetimindeki 05 AU 924 plakalı otomobil, Kirazlıdere Mahallesi'ndeki gözlükçünün önüne park etmeye çalıştığı esnada sürücünün fren yerine gaza basması sonucu dükkana daldı. Onlarca gözlüğün asılı olduğu panoları önüne katan otomobil içeridekilere kabus yaşattı. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çay içmeye geldiler, fren yerine gaza basınca gözlükçüye daldılar 1

"ÇAY İÇMEYE GELMİŞTİK"

Olay anını anlatan otomobil sürücüsü, "Burada duracaktım. Fren yerine gaza basınca kaza oldu" dedi. İş yeri sahibi Kadir Hatipoğlu'nu ziyaret etmek için telefon açtıklarını anlatan otomobilin içindeki İlhan Ş. de, "Arkadaşımız Kadir'e ‘çayın var mı?' diye sordum. Çay içmeye gelmiştik. Durduk. Sürücü arkadaşım fren yerine gaza basınca kaza başımıza geldi" diye konuştu.

Çay içmeye geldiler, fren yerine gaza basınca gözlükçüye daldılar 2

Öte yandan çevre esnafı, dağılan malzemeleri toplayıp cam kırıkları temizledi.

Çay içmeye geldiler, fren yerine gaza basınca gözlükçüye daldılar 3

14 Mayıs 2026
14 Mayıs 2026

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Hoca Ahmet Yesevi Nişanı' verildi, enflasyonda tahminler değişti, Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı... İşte günün haber özeti!

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Silahlı saldırı sanıklarına ceza yağdıSilahlı saldırı sanıklarına ceza yağdı
Türkiye-Kazakistan’dan ortak ANKA üretimi adımıTürkiye-Kazakistan’dan ortak ANKA üretimi adımı

Anahtar Kelimeler:
Amasya kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı!

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı!

Gözü dönmüş baba okul bastı: 'Hem eş hem çocuk katili olacağım'

Gözü dönmüş baba okul bastı: 'Hem eş hem çocuk katili olacağım'

Taraftar o sözleri konuşuyor: "Galatasaray'dan ayrılma zamanı geldi!" Yeni adresini bile açıkladı!

Taraftar o sözleri konuşuyor: "Galatasaray'dan ayrılma zamanı geldi!" Yeni adresini bile açıkladı!

Galada 'hiyerarşi' krizi! Erdal Özyağcılar tepki gösterdi

Galada 'hiyerarşi' krizi! Erdal Özyağcılar tepki gösterdi

Manisa'da fabrika kuracaktı: BYD'nin yeni adresi belli oldu!

Manisa'da fabrika kuracaktı: BYD'nin yeni adresi belli oldu!

79 yıllık otomotiv devi tarih oluyor! Efsane fabrikanın kapısına kilit vurulacak

79 yıllık otomotiv devi tarih oluyor! Efsane fabrikanın kapısına kilit vurulacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.