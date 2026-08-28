Bakan Gürlek'ten İmamoğlu'na 'şov' tepkisi: "Yine aynısını der mi merak ediyorum"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TV100 canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. İBB davasıyla ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulunanan Bakan Gürlek, Ekrem İmamoğlu'nun mahkemeleri siyaset arenasına çevirdiğini söyledi. Gürlek, "Ben hatta şunu demek istiyorum, en başta bu dava açıldığı zaman şöyle bir iddia vardı, 'Bu yargılama canlı yayında yayınlansın. Biz kendimize güveniyoruz.' diye bir söylem vardı. Ben acaba Ekrem Bey'in şu an halen aynı söylemi, aynı iddiasının arkasında durur mu diye sormak istiyorum." diye konuştu.

Bakan Gürlek, "Alihan Kuriş suç örgütü"ne yönelik soruşturmayla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu ve operasyonun niteliğine vurgu yaptı.

"DİNİ YAPILANMAYA DEĞİL SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON"

Gürlek, "Özellikle şunun altını çizmek istiyorum, biz kesinlikle bir dini grup ya da bir dini yapılanmaya yönelik bir operasyon yapmadık. Bu tamamen suç örgütünün yapılanmasına ilişkin mali bir operasyon." dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 3. dalga operasyonun yapıldığını hatırlatan Gürlek, 54 şüphelinin gözaltına alındığını, 11 şirkete TMSF'nin kayyum tayin edildiğini, 4 dernek hakkında da kayyum kararı verildiğini belirtti.

Son operasyonda gözaltına alınanların henüz hakim karşısına çıkmadığını ifade eden Gürlek, ilk operasyonun özellikle örgüt lideri Alihan Kuriş ve örgütün yönetim kadrosuna yönelik olduğunu aktardı.

"ALİHAN KURİŞ BAŞA GEÇİNCE ÖRGÜTÜN ANA KADEMESİNDE BİR DEĞİŞİKLİK OLUYOR"

Alihan Kuriş'in genç yaşta başa geçtiğini vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"2016 yılında bir şüpheli ölüm var, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız Arif Ahmet Denizolgun hakkında bir soruşturma başlattı. Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünden sonra normalde silsileye aykırı şekilde Alihan Kuriş başa geçiyor ve Alihan Kuriş başa geçtikten sonra da özellikle örgütün ana kademesinde bir değişiklik oluyor. Bu şekilde bir suç örgütü var, para aklama suçu var, örgüt kurma, yönetme, aynı şekilde devlet aleyhine bir dolandırıcılık suçu iddiası var. Bununla ilgili soruşturma devam ediyor. Tabii derinleşebilir mi, derinleşebilir. Dosya kapsamında yeni itirafçı beyanları geliyor, dışarıdan başvuranlar var, özellikle mağdur olanlar var ama ben özellikle şunun altını çizmek istiyorum, biz kesinlikle bir dini grup ya da bir dini yapılanmaya yönelik bir operasyon yapmadık. Bu tamamen suç örgütünün yapılanmasına ilişkin mali bir operasyon. Bu soruşturma giderek derinleşiyor, yani yeni dalgalar olur mu, o Başsavcılığımızın takdirinde."

Gürlek, soruşturmada yurt dışına para çıkarılmasına ilişkin tespitler olduğuna işaret ederek, bununla ilgili Başsavcılığın çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi. Kuriş ve ailesinin üzerine kayıtlı çok sayıda değerli taşınmaz olduğuna işaret eden Gürlek, "Örgüt yönetiminin aslında örgütün tabanındaki insanların dini duygularını, özellikle vatandaşlarımızın dini duygularını sömürerek kendilerine bir kaymaklı yaşam tarzı kurduklarını görüyoruz." dedi.

DENİZOLGUN'UN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN FETHİ KABİR YAPILDI

Gürlek, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin fethi kabir yapıldığını ve örnekler alındığını anımsatarak şöyle konuştu: "Burada şüpheli durumlar var, tanık beyanları da var, içeriden itirafçı beyanları da var. Çünkü Arif Ahmet Denizolgun öldü ya da öldürüldükten sonra zaten yapılanma değişiyor. Normalde Alihan Kuriş 36 yaşında başa geçiyor, çok genç yaşta başa geçiyor. Zaten Alihan Kuriş başa geçtikten sonra birden örgütün içerisindeki yapılanma değişiyor ve tabii Başsavcılığımız soruşturma başlattı. Tanıkları dinliyor bildiğim kadarıyla, bir araştırma yapıyor. Aynı zamanda dosyasında bir Adli Tıp raporu da var, burada şüpheli durum olduğuna ilişkin ama tabii şu an kesin olacak durum Adli Tıp Kurumunun raporu. Bu rapor ne zaman çıkar bilmiyoruz ama kısa sürede çıkacağını düşünüyoruz. Tabii bu Adli Tıp raporuna göre Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının başlatmış olduğu ve devam eden soruşturmanın seyri değişecektir ama dediğim gibi yani ilk gelen bulgulara göre burada bir şüpheli ölüm olduğu konusunda ciddi emareler var. Boğazda ekimozlar var, işte bir boğulma iddiası var ve daha sonra olaya geç müdahale, sağlık ekiplerine geç haber verme durumu var. Bunların hepsi araştırılıyor. Başsavcılığımız çok ayrıntılı bir soruşturma yürütüyor. Biz süreci takip ediyoruz. Bu konuda yani Adli Tıp raporu çıktıktan sonra muhtemelen tekrardan yeniden beyanlar alınacaktır ya da yeni şüphelilerin beyanları alınacaktır ya da yeni operasyonlar yapılacaktır."

KUYTULCULAR SORUŞTURMASINDA 35 TUTUKLAMA

"Kuytulcular" yapılanmasına yönelik soruşturmaya ilişkin soru üzerine Gürlek, soruşturmanın Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü, 35 şüphelinin tutuklandığını hatırlattı. Gürlek şöyle devam etti: "İnsanlardan zorla, tehditle, şantajla senet imzalatmalar, para almalar, istihbarat örgütü gibi kayda almalar, bunlar devam ediyor. Adana Başsavcılığımız derinleştiriyor. Şöyle bir şey anlatayım ben size, özellikle biz arama kararı vermeden önce, daha doğrusu Adana Başsavcılığımız arama kararı vermeden önce yani bir şekilde öğrenip bütün ana bilgisayarları söktüklerini tespit ettik. Başsavcılığımız ikametlerde arama yaptığı zaman bütün bilgisayarların kasalarının sökülmüş vaziyette olduğunu tespit etti. Bu da aslında bu örgütün kendi arasında ciddi bir istihbarat ağı olduğunu gösteriyor. Bunlar tamamen Başsavcılarımızın uhdesinde devam ediyor. İçeriden itirafçı beyanları var bildiğim kadarıyla. Adana Başsavcılığımız yürütüyor bu soruşturmayı ama yani özellikle Alparslan Kuytul'u siz de biliyorsunuz, özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminde o gün söylediği sözler... 'bu darbe başarılı olsaydı...' Bunlar zaten toplumda insanlarda bu konuda bir nefret oluşmuştu. Tamamen suç örgütü yapılanması, burada da aynı şekilde devam eden bir süreç var."

GLOOPER YAZIŞMA PROGRAMI VE TEK KAYIT MUHASEBE SİSTEMİ

Gürlek, "Alparslan Kuytul örgütünde böyle bir veri yok ama Alihan Kuriş suç örgütünde Glooper isimli bir yazışma programı kullanıyorlar. Bu tamamen dışarıdan kendi aralarında gizliliğe riayet edilerek oluşturulan bir program. Ben size şunu sormak istiyorum, bir dini yapılanma ya da dini cemaat niçin kendi mensuplarıyla yazışmak için böyle bir program kullansın? Ayrıca Tek Kayıt diye bir muhasebe programı var, bununla ilgili çalışıyoruz. En son yapılan 54 kişilik gözaltında, Tek Kayıt muhasebe programına ilişkin kişiler de alındı. Burada özellikle muhasebe kayıtları üzerinden sahte belge oluşturarak paraların yurt dışına çıkartılması, daha sonradan sisteme sokulması konusunda anladığım kadarıyla bir çalışma yapıyorlar. Bunlarla ilgili süreç devam ediyor." dedi.

"İDRİS NAİM ŞAHİN'İN AÇIKLAMALARI DOSYAYLA ÖRTÜŞMÜYOR"

Gürlek, soruşturmada, firari şüphelilerin eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli araçla Muğla'ya götürüldüğünü anımsatarak şunları kaydetti:

"İki araba daha var. Bu da aynı şekilde bir kişi, yine aynı şekilde Alihan Kuriş suç örgütüyle irtibatlı bir kişiye daha tahsis edilen bir araç var. O şahıs şu an yurt dışında firari, o maalesef operasyondan önce çıkmış. Bunları araştırıyoruz ama özellikle yani bu çakarlı arabaları dikkat çekmemek için bunları kullanıyorlar. Yurt dışına kaçmak için de kullanıyorlar. Burada tabii İdris Naim Şahin Sayın Bakanımızın bunu yapmaması lazımdı. Ben daha sonraki beyanlarını da okudum, özellikle ben bunu kiraya verdiğini, kiralama yoluyla bu aracı verdiğini söylüyor ama Bakan Bey'in söyledikleriyle dosyadaki kayıtlar birbirini tutmuyor. Çünkü söz konusu şirket bir kiralama şirketi değil. Burada tamamen şahsa özgü bir araç verilmiş. Bakan Bey'in Mehmet Özmen'le öncesine dayanan bir tanışıklıkları var."

Bakan Gürlek, "Bakan Bey İdris Naim Şahin şöyle bir ifade kullanmıştı, 'Sadece ben İstanbul'a geldiğim zaman bu arabayı kullanıyorum, otoparkta duruyor' öyle değil. Bu araba uzun süreden beri Mehmet Özmen tarafından kullanılıyor." dedi.

"İMAMOĞLU MAHKEMELERİ SİYASET ARENASINA ÇEVİRDİ"

Ekrem İmamoğlu'nun duruşmalardaki tutumlarına ilişkin soru üzerine Gürlek, mahkemelerin siyaset arenası olmadığını, mahkemelerde isnatlara ilişkin savunma yapıldığını belirtti. Gürlek, Ekrem İmamoğlu'nun mahkemeleri siyaset arenasına çevirdiğini söyledi.

Bakan Gürlek, mahkemede, Ekrem İmamoğlu'nun üzerine isnat edilen eylemlerle ilgili hakim ve savcıların sorular sorduğunu işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Bu sorulardan dolayı Ekrem İmamoğlu doğal olarak bir gerginlik çıkartıyor. Ben hatta şunu demek istiyorum, en başta bu dava açıldığı zaman şöyle bir iddia vardı, 'Bu yargılama canlı yayında yayınlansın. Biz kendimize güveniyoruz.' diye bir söylem vardı. Ben acaba Ekrem Bey'in şu an halen aynı söylemi, aynı iddiasının arkasında durur mu diye sormak istiyorum. Çünkü burada herkes anlatıyor. Çünkü biliyorsunuz etkin pişmanlıktan faydalanan kişi, ileride hakimin takdirine göre, mahkeme başkanının takdirine göre verilecek ceza indirilebiliyor, bu önemli. Sonuçta bu saatten sonra oradaki şahıs da gerçekleri söylemek istiyor."

"DELİLLER SADECE İTİRAFÇI BEYANINA DAYANMIYOR"

"Soruşturmaların sadece itirafçıların ifadeleri üzerine kurulduğu" iddialarına ilişkin soru üzerine Gürlek, "Tek başına tanık beyanı ya da itirafçı beyanına göre bir eylem isnadı yapılmadı. Bunların hepsi HTS kayıtları, MASAK kayıtlarıyla çakıştırıldı. Sonuçta para verdim diyor, nerede verdin, kime verdin, bunların hepsi mutlaka kontrol ediliyor, teyit ediliyor. Bu şekilde bir sistem var, ben bunun altını çizmek istiyorum." diye konuştu.

Gürlek, Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin soru üzerine, soruşturma kapsamında yeni ifadelerin ve MASAK raporlarının alındığını belirterek, "Bu soruşturmanın derinleştirme yetkisi Başsavcıya ait. İstanbul Başsavcılığı bu konuda yeni beyanlar da aldı, yani elbet yeni gözaltılar olabilir ya da soruşturma konusunda yeni dalgalar da olabilir." dedi.

FAİLİ MEÇHUL SUÇLAR ARAŞTIRMA BAŞKANLIĞI 46 OLAYI AYDINLATTI

Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının çalışmalarına ilişkin soruyu yanıtlayan Gürlek, başkanlığın yaklaşık dört aydır faaliyet gösterdiğini, bu süre içinde 46 olayın aydınlatıldığını açıkladı. Bu başkanlıkta özellikle faili meçhul cinayet ve toplumda derin iz bırakan cinayet dosyalarının ele alındığını, elde bulunan dosya sayısının 690 civarında olduğunu belirten Gürlek şöyle konuştu:

"Biz diyoruz ki, devlet ortada bir cinayet varsa bunun failini mutlaka bulmak zorundadır. Aslında vatandaşların adalete, devlete olan güveni de burada başlıyor. Biz kararlı olduğumuzu, sonuna kadar gitmesi gerektiğini başsavcı arkadaşlarımıza söylüyoruz. Çünkü kamuoyunda tatmin edici olmayan bir olay olduğu zaman mutlaka derin izler bırakıyor. Bizim amacımız burada devletin sonuna kadar bu işlerin peşini bırakmadığını, gün geldiği zaman bu şahısları adaletin önüne teslim etmek olduğu. Biz bunu yapıyoruz. Güzel şeyler de yaptık. Bu konuda toplumun her kesiminden de olumlu katkılar aldık. Arkadaşlarımız gece gündüz demeden sadece dosya bazlı olarak çalışıyorlar. Teknik ekipler kurup olay yerinde inceleme ve araştırma yapıyorlar. Başsavcılarımızla zaten sürekli istişare halindeyiz. İnşallah yakın zamanda da bazı olaylar da çözülebilir."

YAZICIOĞLU DOSYASINDA FETÖ ORGANİZASYONU İZİNE RASTLANDI

Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düşmesiyle sonuçlanan olaya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme olup olmadığı sorulan Gürlek, dosyaya geniş pencereden bakıldığında FETÖ'nün organizasyon halinde eylem yaptığının görüldüğünü söyledi.

Yazıcıoğlu'nun vefatından birkaç gün önce Elazığ'da pilotun da dahil olduğu örgütün mahrem imamlar toplantısının yapıldığını hatırlatan Gürlek, şunları kaydetti:

"Adil Öksüz, bu toplantıya katılıyor, Kemal Batmaz, bu toplantıya katılıyor. Adil Öksüz'ün kim olduğunu biliyorsunuz. Yani darbenin ana sorumlularından birisi ve Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinden bir gün önce Adil Öksüz, Türkiye'den dışarı çıkıyor. 15 Temmuz'da da yaşanmıştı biliyorsunuz. FETÖ ile çok irtibatlı eylemler var. Özellikle pilotun eşinin Adil Öksüz'ün evinde parmak izi çıktı. Pilotun mahrem imamlarla, Adil Öksüz ve Kemal Batmaz ile Elazığ'da toplantılara katıldığı çıktı. Bununla ilgili şu an yapılan ilk operasyon, birinci dalga, genelde FETÖ. Eylem yapan örgüt mensupları, askeri personelle ilgili. Başsavcılığımız çalışıyor. Muhtemelen operasyon derinleşecektir, soruşturma derinleşecektir. Sonuna kadar takip ediyoruz. Özellikle Muhsin Yazıcıoğlu gerçekten Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu nadir bir insandı. Ben de çok severdim, güçlü bir liderdi. Yani burada hem kamu vicdanını tatmin eden bir soruşturma yürütülüyor hem de ailenin vicdanını tatmin eden bir soruşturma yürütmeye çalışıyoruz. Ucu nereye dokunursa dokunsun biz sonuna kadar gideceğiz. Ama ilk baktığımız zaman bu FETÖ'nün yapmış olduğu bir eylem gözüküyor. Şu an tespitler onu gösteriyor."

"DEVLET BU İŞLERİN KARARLILIKLA TAKİPÇİSİ OLACAK"

Bakan Gürlek, Uğur Mumcu ve Behçet Oktay'a ilişkin yürütülen soruşturmalara da değindi. Mumcu ve Oktay'ın aileleriyle görüştüğünü, onlara soruşturma süreçlerini anlattıklarını belirten Gürlek, Oktay'ın dosyasına bakıldığında ilk başta intihar olarak tespit edildiğini ancak ölümünün intihar olmadığına dair tespitlerin bulunduğunu aktardı.

Gürlek, "Aynı şekilde Uğur Mumcu'da devam eden bir yargılama süreci var. Şu an firari bir kişi var. Biz onun getirtilmesi için de uğraşıyoruz. Ama tabii Uğur Mumcu cinayetinin arkasında başka bir eylem var mı, olay var mı ya da karanlıkta kalan bir nokta var mı diye de çalışıyoruz" dedi.

Çağla Tuğaltay, Gülistan Doku ve Rojin Kabaiş dosyalarıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü anlatan Gürlek, "Biz bu işlerin peşini bırakmayacağız. Adalet mutlaka bir gün ortaya çıkar. Devlet bu işlerin kararlılıkla takipçisi olacak. Bizler de takip ediyoruz" diye konuştu.

"BAZI SUÇLARDA EBEVEYNLER DE SORUMLU OLACAK"

Sokak çeteleriyle mücadeleye ilişkin soru üzerine Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 880 kişinin tüm mal varlığına el konulduğunu belirtti. Bu konuda tavizsiz olduklarını vurgulayan Gürlek şöyle devam etti:

"Burada devlet demir yumruğunu vuracak. Ama bunları besleyen bir finansal yapı var. Bizim bu finansal ağı çökertmemiz lazım. Şimdi sokak çetelerinde ya da yeni nesil suç örgütlerinde sistem şu şekilde oluyor. Genelde örgüte başka yerlerden genç arkadaşları kazandırıyorlar, para veriyorlar, eylem yaptırıyorlar. Biz kesinlikle finansal ağların üzerine gideceğiz. Finansal ağlar konusunda tespitlerimiz var. Bunlar işte bazı sosyal medya yapılanmalarını kullanarak örgüt propagandasını yapıyor. Daha sonra da maalesef 18 yaşından küçük kişileri kullanıyor. Sokak çeteleriyle, yeni nesil suç örgütleriyle sonuna kadar mücadele edeceğiz."

Bakan Gürlek, Meclis'te kabul edilen bir paket bulunduğunu, bu paketin yaşı küçük kişilerin cezalarının artırılması için hazırlandığını belirtti. Paketin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini söyleyen Gürlek, suça sürüklenen çocuk kavramının değiştiğini ifade etti. Gürlek, "Gençlerimizin geleceği bize emanet. Gençlerimizin bu örgütler tarafından kandırılmasına, kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz. Ben aile bireylerimizi, velilerimizi de uyarmak istiyorum. Bu kabul edilen pakette ebeveynlerle ilgili de bir düzenleme oldu. Bazı suçlarda ebeveynlerin özellikle görevlerini yapmamalarından dolayı cezai sorumluluk düzenlemesi yapıldı. Bence önemli bir düzenleme. Ebeveynlerimizin çocuklarımıza sahip çıkması gerekiyor. Özellikle bazı işlenen suçlarda ebeveynler de suç işleyenler gibi sorumlu olacak" dedi.

"BİLİRKİŞİLİK TÜRKİYE'DE ÇOK KÖTÜYE KULLANILIYOR"

Yargı Paketi'ne ekim ayında yeni eklemeler yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru üzerine Gürlek, paketin bir kısmının yasalaşarak Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı. Bunun yargının hızlandırılmasına yönelik bir paket olduğunu söyleyen Gürlek, paketin hakim ve savcıların tavsiyeleri ve uygulamada karşılaştığı sorunlar kapsamında hazırlandığını belirtti. Paketin ikinci kısmının TBMM'nin açılmasından sonra ekim ayında faaliyete geçeceğini aktaran Gürlek şöyle konuştu:

"Özellikle yargılamaların hızlandırılması için bazı adımlar attık. Maalesef bazı davalar uzun sürebiliyor. Bilirkişilik kurumuyla ilgili çok önemli düzenlemeler yaptık. Bilirkişilik, Türkiye'de maalesef çok kötüye kullanılıyor. Her dosyada, ilgili ilgisiz dosyada hakimlerimiz bilirkişi yoluna başvuruyor. Biz artık bunu kaldırdık. Hakim kesinlikle hukukun uygulanması ya da hukuki olayın tasnifi konusunda bilirkişiye başvuramayacak. Bunun altını yasayla kesin olarak çizdik. Hakim bilirkişiye başvurursa hakkında bir idari soruşturma açılacak, bunu da yazdık. Çünkü bilirkişiye dosya gittiği zaman maalesef dosyanın altı ay uzaması demek."

Gürlek, adli tatilin ardından 1 Eylül'de vatandaşların "Alo Adalet 135"i arayarak dosyasının hangi aşamada olduğunu öğrenebileceğini belirtti. Yargının etkinliği bürolarında hedef süre koyduklarını, hangi davanın ne kadar sürede karara bağlanacağının artık yazılı olduğunu söyleyen Gürlek, "Yani vatandaş iş davası, alacak davası açtığı zaman dokuz ayda karar çıkacağını biliyor. Dokuz ayı aşarsa burada makul bir gerekçe olması lazım. Hakimin şahsından kaynaklanmayan bir gerekçe yoksa bir şey demeyeceğiz ama eğer hakim dokuz aylık sürede davayı karara bağlamamışsa hakimle ilgili gerekli işlemi yapacağız. Yapay zekayı da anlık olarak kullanıyoruz. O dosyanın niye geciktiği konusunda HSK ile bir irtibatımız var, onlar da takip edebiliyor. 1 Eylül'de üç ilde Alo Adalet 135 hattıyla irtibat bürolarımızı faaliyete geçiriyoruz. Ekim ayında da tüm Türkiye'de faaliyete geçecek" diye konuştu.

"1-2 GÜN EVLİ KALAN BİR ŞAHSIN ÖMÜR BOYU NAFAKA ÖDEMESİ ADALETSİZ"

Bakan Gürlek, boşanma davalarının kısa sürmesi konusunda düzenlemeleri bulunduğunu belirtti. Düzenlemeyle ağır kusur halinin kaldırılacağını aktaran Gürlek şunları kaydetti:

"Hakim tarafları dinleyip bu aşamadan sonra artık tarafların bu evliliği yürütemeyeceğine kanaat getirirse boşanma yönünden karar verecek. Nafaka, velayet gibi feri konuları ayrı değerlendirecek. Boşanma davası uzun sürdükçe eşlerin birbirine karşı şiddet eylemleri de oluyor. Özellikle bayanlarımız şiddet görüyor. Bunlar inşallah yaşanmayacak. Biz bu konuda hassasız. 12. Yargı Paketi'nde bir kısmını çözdük. Ekim ayındaki pakette de özellikle boşanma davalarında ağır kusur halini kaldırdığımız zaman ben inanıyorum ki iki-üç ayda boşanma davaları karara bağlanacak."

Süresiz nafakaya ilişkin bir düzenleme olup olmadığı sorulan Gürlek, Anayasa Mahkemesinin süresiz nafakayı iptal ettiğini, dokuz ay sonra bu maddenin uygulanmayacağını söyledi. Ekim ayında yapılacak düzenlemeyle bunun yasalaşacağını kaydeden Gürlek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Süresiz nafaka gerçekten hem hakkaniyete hem de vicdanlara aykırı. Bir-iki gün evli kalan bir şahsın ömür boyu nafaka ödemesi adaletsiz. Burada özellikle kadınlarımızı üzmeyecek, hakime tamamen takdir hakkı veren bir formül üzerinde çalıştık. Hakim gerekirse tekrardan süresiz nafakaya hükmedebilecek ama hakime en azından durum ve şartlara göre nafakayı sınırlandırabileceği bir düzenleme yaptık. Hakimlerimiz tarafların sosyal ve ekonomik durumları, olaydaki kusurları dikkate alınarak süresiz nafaka verebileceği gibi olayların durumuna göre gerekirse bir süre koyup nafaka ödenmesine de hükmedebilecek. Bunlar inşallah ekim ayında Meclis'e sunulacak pakette var."

"SOSYAL MEDYA HESABINI KİMİN AÇTIĞINA DAİR BİLGİLER SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞIMIZDA OLACAK"

Bakan Gürlek, sosyal medyaya kimlikle girilmesine ilişkin soruya, sosyal medyanın çok büyük bir güç olduğunu belirterek başladı. Sosyal medya üzerinden hesaplar açılarak itibar suikastleri yapıldığını dile getiren Gürlek, sahte veya anonim hesap açarak kimseye iftira atılmamasını istediklerini vurguladı. Suç örgütlerinin de sosyal medyayı son zamanlarda çok yoğun şekilde kullandığına işaret eden Gürlek şöyle konuştu:

"Burada bir sosyal medya hesabını kimin açtığına, özellikle anahtar modeliyle T.C. kimlikle kimin açtığına dair bilgiler Siber Güvenlik Başkanlığımızda olacak. Vatandaşlarımızda şöyle bir tereddüt var: 'Benim sosyal medya hesaplarım yabancı istihbaratının eline mi geçecek?' Öyle bir şey yok. Bunlar kesinlikle devlette kalacak. Biz katalog suçları belirledik. Bu suçlar işlendiğinde savcılıkta ya da mahkemede bir soruşturma ya da bir dava varsa savcılık ya da mahkeme Siber Güvenlik Başkanlığına yazdığı zaman o hesabın kimin kullanıldığının bilgileri gelecek."

Gürlek, bu düzenlemenin de ekim ayında Meclis'e geleceğini söyledi.

"BİZİM YILLARDAN BERİ BEKLEDİĞİMİZ KARDEŞLİK ORTAMI İNŞALLAH GELECEK"

Bakan Gürlek, "Çerçeve Yasa" kapsamında kurulan Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun ilk toplantısında neler konuşulduğuna dair soru üzerine, kanunun yasalaşmasında emeği geçen milletvekillerine teşekkür etti. Yasanın yürürlüğe girmesinde birinci maddenin çok önemli olduğuna dikkati çeken Gürlek, "Burada terör örgütünün tamamen tasfiye olduğunun, silahları bıraktığının, artık Türkiye'de kalmadığının terör örgütü ve bağlantılarının tespit ve tasdiki mekanizması var. Bu MGK kararıyla tespit edilecek. Daha sonra Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra bu yasa yürürlüğe girecek" dedi.

Söz konusu kurulun altında dört komisyon kurulduğunu hatırlatan Gürlek, yasa yürürlüğe girdikten sonra cezaevinde bulunanlar, tutuklu, hükümlü ya da dışarıda bulunup gelip teslim olacaklarla ilgili hukuk sürecini Adalet Bakanlığının takip edeceğini söyledi. Gürlek şunları kaydetti:

"Gerçekten özellikle terör, kırk yıldan beri gerçekten insanların artık bitsin dediği bir noktada. Şu ana kadar 2,3 trilyon dolar sadece maddi anlamda terörden dolayı kayıp var. Bu güvenlik ya da kamu düzeni açısından bir kayıp. Terörün olduğu bir yerde kesinlikle yatırım, istikrar, adalet sağlanamaz. Çok önemli bir yol katettik. Bu sürecin liderliğini yapan Sayın Cumhurbaşkanımıza, aynı şekilde Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Ben doğu ziyaretleri yaptım, yasalaşma aşamasında birkaç ili ziyaret ettim. Vatandaşlarımız gerçekten çok memnun. Biz yıllardan beri Türk-Kürt kardeş gibi yaşıyoruz. Biz her yerde kardeşçe yaşıyoruz. Bu bir anlamda bunun tahkimi, kucaklaşması. İnşallah özellikle silahların bırakılmasından sonra bu yasa yürürlüğe girecek. İnşallah bu sürecin sağlıkla tamamlanmasını temenni ediyoruz. Bu süreci sabote etmek isteyen kişiler olabiliyor. Tribünlerde bunu gördük. İçişleri Bakanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile ortak toplantı yaptık. Bu olayların yaşanmaması için süreci provoke etmek isteyenlere kesinlikle göz açtırmayacağız. Maalesef bir olay yaşandı Zonguldak'ta. Takip ettik, gerekenler adli anlamda yapıldı, sonuna kadar takip edeceğiz. Sürecin sabote edilmesine göz yummayacağız. Çünkü bizim yıllardan beri beklediğimiz kardeşlik ortamı inşallah gelecek."

"YAKIN ZAMANDA MUHTEMELEN OPERASYONLAR OLABİLİR"

Bakan Gürlek, futbolda bahis ve şike soruşturmalarına ilişkin soru üzerine, "temiz spor"dan yana olduklarını bildirdi. Bu konuya yönelik bir birim kurduklarını anımsatan Gürlek şöyle devam etti:

"Başsavcı arkadaşlarımız, başsavcıvekili arkadaşlarımız bunları inceliyor. Türkiye Futbol Federasyonunun ayrı bir uygulaması var, bizim ayrı bir uygulamamız var. Mesela onların disiplin cezası verdiği şahıslara biz soruşturma açmıyoruz. Çünkü kendi maçında oynaması gerekiyor ya da kendi yöneticisi olduğu takımın maçında bahis oynaması gerekiyor. Bunların farklı kriterleri var. MASAK raporları gerekiyor, HTS kayıtları gerekiyor. Yakın zamanda muhtemelen operasyonlar olabilir, soruşturmalar olabilir. Çünkü biz sporun temiz kalmasını istiyoruz. Vatandaşlarımız televizyondan izliyor, statlara gidiyorlar, tribünlerde seyircilerimiz var. Burada bir emek var, alın teri var. Bu emek ve alın terine şaibe karıştırılmasın. Yani bizim dikkat ettiğimiz, hassas olduğumuz konu bu."