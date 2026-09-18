Bakan Gürlek'ten Terörsüz Türkiye açıklaması! "Vatandaşlarımız memnuniyet duyuyor"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana'da katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili dikkat çeken ifadelerde bulundu.

"VATANDAŞLARIMIZ MEMNUNİYET DUYUYOR

Bakan Gürlek'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Terörsüz Türkiye sürecinde güzel bir aşamaya geldik. Terörsüz Türkiye devlet projesi. Sürekli olarak bu konu ile ilgili toplantı yapıyoruz. Tunceli, Diyarbakır, Adana bizim şehirlerimiz Terörsüz Türkiye ile istikrar, turizm bu şehirlerimize gelecek. Şehitlerimizi gazilerimizi incitmeden düzenleme yaptık. Adalet Bakanlığı olarak bu yasayı takip ediyoruz. Vatandaşlarımız sahada çok büyük memnuniyet duyuyor.

"2028 YILINDA CUMHURBAŞKANIMIZI TEKRAR SEÇMEK İÇİN SEÇİM DÜZENLENECEK"

2028 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek. Bu konuda teşkilatlara, kıymetli teşkilat mensuplarımıza, dava arkadaşlarımıza, yol arkadaşlarımıza çok önemli sorumluluk düşüyor."