Bakan Gürlek'ten toplu taşımada yolcuyu tehdit eden kadın hakkında açıklama

Gürlek, Sosyal medya hesabından, İstanbul'da, köpeğiyle bindiği toplu taşıma aracında savcı olduğunu belirterek, bir yolcuya tehdit içerikli söylemlerde bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan kadının gözaltına alınmasının ardından açıklama yaptı.

"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İLKESİNDEN TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Bakan Gürlek, açıklamasında "Süreci yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve görevini titizlikle yerine getiren kolluk birimlerimize teşekkür ediyor, hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır