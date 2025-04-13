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Bakan Hakan Fidan: 'İki dost ülke arasında stratejik konuları enine boyuna masaya yatırdık'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması 5. Toplantısı'nın olumlu geçtiğini söyledi.

Bakan Hakan Fidan: 'İki dost ülke arasında stratejik konuları enine boyuna masaya yatırdık'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması 5. Toplantısı'nın çok yoğun ve olumlu geçtiğini belirterek, iki dost ülke arasındaki stratejik konuların ele alındığını belirtti.

Fidan, 4. Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) düzenlendiği NEST Kongre Merkezi'nden ayrılmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması 5. Toplantısı'nın yoğun ve güzel geçtiğini belirten Fidan, "Oldukça olumlu geçti. İki dost ülke arasında stratejik konuları enine boyuna masaya yatırdık." ifadelerini kullandı.

Fidan, bu güvenlik mekanizmasının, iki ülke arasında gittikçe daha da kurumsallaşan bir platform olduğuna işaret ederek, platformun iki ülkenin profesyonelliğini yansıttığını dile getirdi.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Hakan Fidan dışişleri bakanı
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