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Bakan Işıkhan: Çalışma hayatını güçlendirecek politikaları kararlılıkla uyguluyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Bakanlık olarak işverenlerimizin önünü açacak, vatandaşlarımızın istihdamını artıracak ve çalışma hayatını güçlendirecek politikaları kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz" dedi.

Bakan Işıkhan: Çalışma hayatını güçlendirecek politikaları kararlılıkla uyguluyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bartın’ın Amasra ilçesinde bir otelde 'Türkiye Yüzyılında Çalışma Hayatı Buluşmaları' kapsamında sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Toplantıya Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan da katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Işıkhan, küresel ekonomide rekabetin her geçen gün arttığı, belirsizliklerin yoğunlaştığı bir dönemden geçildiğini belirterek, “Böyle dönemlerde ülkelerin en önemli gücü üreten, yatırım yapan ve istihdam oluşturan iş dünyasıdır. Sizler işletmelerinizi büyütürken aynı zamanda yaşadığınız şehirlerin geleceğini inşa ediyor, ailelerin geçimine katkı sağlıyor ve ülkemizin kalkınmasına destek veriyorsunuz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bizler de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak işverenlerimizin önünü açacak, vatandaşlarımızın istihdamını artıracak ve çalışma hayatını güçlendirecek politikaları kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz. Sosyal devlet anlayışımız gereği, vatandaşlarımızı, zor zamanlarında da yalnız bırakmıyoruz” diye konuştu.

Bakan Işıkhan, kısa çalışma ödeneğinden işsizlik ödeneğine, nakdi ücret desteğinden ücret garanti fonuna kadar birçok uygulamayla hem çalışanların hem de işverenlerin yanında olmaya devam ettiklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Sosyal güvenlik alanındaki gelişmeler de bizlere Bartın'ın büyümesini açıkça göstermektedir. 2002 yılında 26 bin 852 olan aktif sigortalı sayısı bugün 53 bin 748'e ulaşmıştır. Kayıtlı istihdam son 24 yılda iki katına çıkmıştır. Bugüne kadar ilimizde faaliyet gösteren 4 bin 876 iş yerimiz 1,9 milyar lirayı aşan teşviklerden yararlanmıştır. Bu desteklerin üretime, yatırıma ve istihdama önemli katkılar sunduğuna inanıyoruz." (DHA)

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Bakan Işıkhan: Çalışma hayatını güçlendirecek politikaları kararlılıkla uyguluyoruz 1

Bakan Işıkhan: Çalışma hayatını güçlendirecek politikaları kararlılıkla uyguluyoruz 2Bakan Işıkhan: Çalışma hayatını güçlendirecek politikaları kararlılıkla uyguluyoruz 3
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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