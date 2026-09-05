Bakan Kacır: "Atatürk Havalimanı'nda dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezini kuruyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’nde düzenlenen TEKNOFEST Uluslararası Elektrikli Araç Yarışları programına katıldı. Törene; Bakan Kacır’ın yanı sıra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, TUBİTAK Başkanı Orhan Aydın ile birlikte protokol üyeleri ile vatandaşlar ve öğrenciler de katılım sağladı. Bakan Kacır, TEKNOFEST Uluslararası Elektrikli Araç yarışlarına katılan üniversiteli gençlerle bir süre sohbet edip başarılar diledi. Bir aracın damalı bayrakla startını da veren Bakan Kacır, hatıra olarak araçların bazılarının kaportasına imzasını attı.

BAKAN KACIR'DAN ATATÜRK HAVALİMANI AÇIKLAMASI

Törendeki konuşmasında dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in 9'uncu yılında 15'incisini gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “30 Eylül - 4 Ekim tarihlerinde Şanlıurfa'da, tarihin başlangıç noktasında, yine geleceğe Türk gençliğiyle birlikte imza atacağız ve büyük bir heyecanla, coşkuyla yeni bir TEKNOFEST'i hayata geçirmiş olacağız. Bu yıl TEKNOFEST'te 61 yarışma var. Bu 61 yarışmaya 1 milyon 600 binden fazla gencimiz katıldı. Gerçekten dünyada eşi benzeri olmayan bir toplumsal seferberlik, adeta bir dip dalgasıyla Türk gençliği, TEKNOFEST kuşağı Millî Teknoloji Hamlesi'ne öncülük ediyor. Bu yarışmalara katılan gençlerimiz hayallerini araştırma geliştirme projelerine; projelerini teknoloji girişimlerine taşıyor.

Burada kurdukları ekipler bir ömür boyu birlikte yol arkadaşlığı yaptıkları ve Türkiye'nin aydınlık yarınlarına yürüyecekleri ekipler haline geliyor. Bu yılın bir niteliği de özellikle üniversite kampüslerinde hayata geçirdiğimiz Millî Teknoloji Atölyeleri oldu. Türkiye'nin dört bir yanında, 81 şehrimizin tümünde Milli Teknoloji Atölyelerini üniversite kampüslerine TÜBİTAK eliyle kazandırdık. Ve her birine 30 milyon lira destek sunduğumuz bu altyapılar sayesinde proje takımlarımızın hem TEKNOFEST yarışmalarına hem diğer ulusal, uluslararası yarışma etkinliklerine çok daha iyi imkânlarda hazırlanabilmelerine olanak sunmuş olduk” ifadelerini kullandı.

'TERMİNAL İSTANBUL'UN İLK FAZININ TANITIMINI DA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Bu ay dünyanın en büyük girişimcilik merkezi Terminal İstanbul'un ilk fazının tanıtımını gerçekleştireceklerini belirten Bakan Kacır, şunları söyledi:

“Artık ilk fazda girişimci kabullerimizi başlatmış olacağız. Atatürk Havalimanı'nda da dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezini kuruyoruz. Türkiye'nin bütün bu adımları, araştırma, geliştirme ve inovasyona ayırdığımız kaynaklar, savunma sanayii başta olmak üzere tüm sektörlerde yerli ve millî teknolojileri önceliklendirmemiz, inanıyoruz ki Türk ekonomisini çok daha güçlü hâle getirecek, Türk milletinin refahını yükseltecek ve aynı zamanda Türkiye'nin tam bağımsızlık yolculuğuna da güç katacak.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır