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Bakan Kacır duyurdu: İlk testte başarıya ulaştı... Hedefe tam isabet vuruş!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
21.03.2025 13:41
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen SOM-J seyir füzesinin, su üstü bir platforma karşı yapılan ilk test atışında hedefi başarıyla vurduğunu belirtti.

Bakan Kacır duyurdu: İlk testte başarıya ulaştı... Hedefe tam isabet vuruş!

Bakan Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yeni yetenek yüklendi. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen SOM-J seyir füzemiz, su üstü bir platforma karşı yapılan ilk test atışında hedefi başarıyla vurdu. SOM-J; modern harp ortamında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için etkin bir kuvvet çarpanı olacak ve uzun menzilden yüksek değerli hedeflerin etkisiz hale getirilmesini sağlayacak. Caydırıcı gücü ve etkin taarruzuyla savunma sanayimizin oyun değiştiren unsurlarından biri olan SOM-J için kabiliyet artırımı devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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"DAHA GÜÇLÜ ADIMLAR ATIYORUZ"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün de, Bakan Kacır’ın yaptığı paylaşımı alıntılayarak, "Güçlü irade, yüksek teknoloji, tam isabet. SOM-J, zorlu şartlarda su üstü hedefini başarıyla vurdu. Yerli ve milli mühendisliğimizle geliştirilen bu akıllı mühimmat; milletimizin azmini, savunma sanayimizin geldiği noktayı ve geleceğe olan inancımızı gösteriyor. Göklerden gelen vuruş gücümüz, artık daha etkili, daha sessiz, daha isabetli. Kahraman ordumuz için sahada güç çarpanı olacak bu kritik kabiliyetin kazanımında emeği geçen ROKETSAN’ımızı, TÜBİTAK SAGE’yi, Başkanlığımız personelini, alt yüklenicilerimizi ve tüm paydaşlarımızı yürekten kutluyorum. Yarınlarımızı savunmak için bugün daha güçlü adımlar atıyoruz" dedi.

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HEDEFİ BAŞARIYLA VURDU

SOM-J Projesi çerçevesinde SOM-J Füzesinin F-16 uçağından su üstü hedefe karşı atış testi icra edildi. Atış çerçevesinde, atış sonrasında veribağı ile haberleşme ve kontrol, azami menzil, vuruş hassasiyeti ve su üstü hedeflere angajman yeteneklerinin gösterimi yapıldı. SOM-J, zorlayıcı rota ve manevra şartlarında azami menzil gereksinimi dahil tüm parametreleri yerine getirerek, su üstü hedefi başarıyla vurdu.

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Anahtar Kelimeler:
TÜBİTAK füze sanayi ve teknoloji bakanı
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